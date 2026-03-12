Feijóo dice que hay que plantearse si en estas conductas reiteradas y con estas agravantes, la pena de prisión permanente revisable sea aplicable.

El detenido en el incendio mortal en Miranda y una de las víctimas figuraban en el sistema VioGén: anteriormente ya secuestró a una mujer y a una niña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que conductas delictivas reiteradas y de una gravedad como la del crimen machista del municipio burgalés de Miranda de Ebro, donde han muerto tres mujeres, deben tener como respuesta la prisión permanente revisable.

Al inicio de su intervención en un mitin en Villarcayo (Burgos), Feijóo ha pedido una reflexión sobre "si tenemos o no tenemos la política penitenciaria adecuada, las leyes contra la violencia machista adecuadas y el Código Penal actualizado.

En el caso del hombre detenido como supuesto autor del incendio que ha causado la muerte a tres mujeres en Miranda de Ebro, una de ellas su expareja, Feijóo ha recordado que había estado en la cárcel por delitos de agresión sexual contra una menor y por violencia machista.

Ante este nuevo crimen, el dirigente del PP ha afirmado que "merece la pena pensar si realmente" la legislación debe contemplar como propone el PP que, en estas circunstancias, en estas conductas reiteradas y con estas agravantes, la pena de prisión permanente revisable sea aplicable. "Por eso, lo volvemos a pedir en nombre de las mujeres españolas y en nombre de los niños y las niñas de nuestro país", ha resumido.

El Martín, de 60 años, ya detenido piló colchones y enseres para provocar el fuego de la vivienda, que mató a su expareja, su madre y una vecina. El móvil de la tragedia sería la venganza contra Dolores, de 58 años, con quien el presunto asesino tuvo una relación sentimental hace años. Como consecuencia del abundante humo que provocaron las llamas resultaron intoxicadas, además, otras diez personas, si bien su vida no corre peligro. Entre ellos dos niños de 7 y 11 años, según explicaron en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y José Carlos Donoso.

Condenado por abusar de una menor de 9 años y por maltratar a otra

Pero el hombre es reincidente. En 2015 atrajo hasta su casa a una niña de 9 años de edad usando a otra chica mayor que ella y unos juguetes como reclamo. Una vez allí le enroscó una cuerda en el cuello, la ató a una silla, y se fue. Luego la ató en su dormitorio. La niña estuvo 14 horas retenida. Fue condenado a 3 años de cárcel por detención ilegal y a otros 3 años por abuso sexual, así como al pago de 6.000 euros.

El 12 de noviembre de 2024 la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer toxicómana que recibía tratamiento de metadona, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023. Había salido hace un mes de la cárcel. Y su última acusación es matar a tres mujeres.

Según el Ministerio del Interior, uno de cada cinco maltratadores ya han maltratado antes a otra pareja. Hay más de 81.000 agresores de ese tipo registrados y cada vez son más. En 2015 eran el 14% de todos los maltratadores y ahora suponen el 22%.

Y un dato no menos alarmanate. Una de cada cinco víctimas sufre maltrato por más de un agresor en su vida. Son victimas poli-victimizadas.

Más de 25.000 mujeres han sido alertadas por el ministerio de que sus parejas tienen antecedentes violentos