El 112 recibió 29 llamadas alertando del fuego que estaba arrasando el ático y que había riesgo de que se propagase por el bloque

Muere un hombre de 102 años tras un incendio en un ático de San Antón, Murcia

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MurciaEl fallecido en el incendio en un ático del Barrio de San Antón en Murcia es el suegro del periodista José Antonio Ruiz Vivo. Según informa 'El Español', el anciano de 101 años fue una leyenda del Partido Popular murciano. Ruiz Vivo dirigió la estrategia de comunicación de las campañas políticas de Ramón Luis Valcárcel justo cuando obtuvo los mejores resultados electorales.

Ruiz Vivo fue director general de comunicación y secretario general de la Presidencia durante 12 años. Estuvo detrás del exitoso 'Agua para todos' en defensa del Trasvase Tajo-Segura, un eslogan que en 2011 le valió el premio Golden World Awards a la mejor campaña del año que recibió en Berlín.

"Le dio con un pie a una lámpara de infrarrojos que había cerca de una mesa camilla", dice un amigo del matrimonio

El anciano no vivía solo porque el ático era propiedad de su hija María Ángeles o de su yerno José Antonio Ruiz Vivo. Pero este viernes acudieron a la mira en memoria de José Fuertes, uno de los hermanos de El Pozo y el hombre se quedó solo un rato. Ruiz Vivo fue director de comunicación del Grupo Fuertes y no podía faltar a la misa por su vínculo profesional.

"Parece ser que el hombre se levantó para ir al baño, con la mala suerte de que le dio con un pie a una lámpara de infrarrojos que había cerca de una mesa camilla, se encendió y se prendió el faldón mientras que el anciano estaba en el aseo", relata un amigo del matrimonio.

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Se prendió el faldón mientras el anciano estaba en el aseo y las llamas se propagaron con rapidez. La lengua de fuego provocó que estallaran los cristales de varias ventanas mientras que el gato y los dos perros no dejaban de ladrar.

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El edificio, el bloque colindante y un supermercado fueron desalojados

El 112 recibió 29 llamadas alertando del fuego que estaba arrasando el ático y que había riesgo de que se propagase al resto del edificio. En esos momentos, se vivieron instantes de tensión porque en el bloque vivía una persona con discapacidad que no podía salir y los cristales estaban cayendo a la calle.

"En el patio de luces empezaron a caer restos de elementos en llamas de la vivienda, cenizas y cristales", recuerda un amigo del matrimonio. Hubo varios vecinos que sufrieron ataques de ansiedad y el edificio fue desalojado por precaución junto con el bloque colindante y un supermercado.

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La calle Las Palmas se llenó de vehículos y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, con el apoyo de varias patrullas de la Policía Local. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 también movilizó cinco ambulancias para atender a los vecinos evacuados.

"Tuvo una muerte dulce por inhalación de humo", afirma el periodista

Los bomberos lograron entrar al ático calcinado y rescataron al suegro del periodista que acabó falleciendo. "El pobre murió por intoxicación", señala el amigo. Desde el Ayuntamiento de Murcia han confirmado que "también murieron los dos perros y el gato". La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incendio, cuya víctima, de 102 años, era un anciano querido por los vecinos.

A las 21:00 horas, los bomberos dieron por extinguido el fuego y no fue necesario reubicar a los vecinos en ningún edificio municipal. Las llamas afectaron al inmueble de la víctima mortal, a los áticos superiores y al patio de luces. La Policía Científica se ocupará de hacer una minuciosa inspección del semiático calcinado para determinar las causas del accidente.

El periodista ha lanzado un mensaje para los medios tras el incidente: "Perdonadme que no os responda uno por uno, pero estoy desolado y destrozado. Mi casa parece más propia de Gaza, Beirut o Sarajevo. Todo destruido". "El padre de mi santa (mi suegro) tuvo una muerte dulce por inhalación de humo. Ni se quemó ni se enteró. Habíamos salido un cuarto de hora antes, para ir al funeral de Pepe Fuertes y no puedo entender cómo se pudo originar y propagar este infierno", añadió.

El funeral del anciano centenario tendrá lugar este domingo, a las 17:15 horas, en el Tanatorio de Jesús.