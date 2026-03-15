Fiesta 15 MAR 2026 - 17:13h.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas habla sobre el delicado momento en el que le trasladó a los hijos y marido de Francisca los datos de la autopsia

Francisca Cadenas fue atada y desnudada de cintura para abajo "y presentaba una violencia inusitada"

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Según los primeros datos del informe preliminar de la autopsia Francisca Cadenas, la mujer habría "atada, desnudada de cintura para abajo y descuartizada". En 'Fiesta', Verónica Guerrero, abogada de la familia, explica cómo fue el delicado momento en el que le trasladó a los dos hijos y el marido de Francisca las lesiones que había sufrido.

En directo en el programa de Emma García, la abogada de la familia de Francisca Cadenas —desaparecida en el año 2017 y cuyos restos óseos fueron encontrados el pasado 11 de marzo en la casa de su vecino, Julián González—, habla sobre los primeros datos de la autopsia, en la que se ha conocido, entre otras informaciones, que las fracturas que Francisca presenta por todo el cuerpo dejan "meridianamente claro" que todas las lesiones fueron efectuadas cuando aún estaba viva.

Además, el auto judicial, mediante el cual se ha enviado a prisión provisional a Julián y a su hermano Manolo, desvela que ambos tendrían una "obsesión sexual hacia Francisca", una información que refuerza la teoría de que el crimen pudo tener un móvil sexual, una línea de investigación que se barajaba desde un principio.

Verónica Guerrero, sobre el momento en que trasladó a la familia las lesiones: "Me costaba hablar"

La abogada de la familia de Francisca Cadenas comunicaba cómo se encuentran los familiares de la víctima después de que se hayan conocido los primeros datos sobre la forma en la que se efectuó el asesinato: "Anoche, después de salir del juzgado, me fui con todos, tuvimos una reunión y les conté lo que hasta en ese momento había visto", comenzaba explicando Verónica Guerrero, que, además, contaba que fue ella misma quien les trasladó la información:

"Les dije las partes más delicadas porque me daba muchísimo miedo que las pudiesen leer sin conocerlas previamente. Se lo dije con todo el cariño del mundo, pero, al final, por mucho cariño y delicadeza, no dejas de estar diciéndoles una realidad que es absolutamente terrible. Entonces, estuvieron bastante mal".

La abogada contaba lo difícil que fue para ella comunicar a la familia de Francisca las lesiones que esta había sufrido en el momento del asesinato: "Me costaba un montón hablar. Cuando me senté para decirles todo esto, me costaba un montón". Según, Verónica, José Antonio, uno de los hijos de la asesinada, le insistió en que le contase todo: "Me decía: suéltalo, hay que saberlo y asumir todo lo malo de golpe". "Encajar esto no les va a ser nada fácil", añadía.

"Me veo totalmente capacitada para defender la culpa de ambos"

Asimismo, la abogada de la familia de Francisca Cadenas hablaba sobre la fase de instrucción en la que se encuentra el caso: "No hay nada acreditado. Lo que hay es un material probatorio que nos pude llevar a acreditarlo en un juicio para que luego conste en una sentencia". También, Verónica Guerrero aseguraba que, en estos momentos, no se puede determinar el grado de implicación en los hechos de cada uno de los dos hermanos detenidos.

En ese sentido, la abogada afirmaba: "Si que hay ciertos hitos que si que están contrastados ya científicamente con pruebas y no se va a poder tumbar". Unas pruebas que les habrían servido para hacer un resumen que expusieron en el tribunal y por el que Julián y Manolo fueron enviados a prisión provisional.

"Lo que ha hecho la UCO es un trabajo para prepararnos ese juicio, y nos lo ha preparado muy bien porque yo me veo totalmente capacitada para defender la culpa de ambos", sentenciaba Verónica Guerrero.