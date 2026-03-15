Francisca Cadenas fue atada y desnudada de cintura para abajo, "y presentaba una violencia inusitada"

Fiesta 15 MAR 2026 - 16:34h.

Las escuchas realizadas a los hermanos por parte de la UCO captaron conversaciones entre ambos en las que hablaban "de las partes íntimas de Francisca"

El hallazgo del anillo de Francisca Cadenas, clave para identificar sus restos

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Salen a la luz nuevos datos sobre la autopsia preliminar a Francisca Cadenas. La experta en sucesos Vanesa Lorenzo ha explicado en 'Fiesta' que el primer informe de la autopsia ha llamado incluso la atención del juez que se encarga del caso por "la inusitada violencia" que presentaban los restos de la mujer.

Vanesa Lorenzo ha explicado además que el auto judicial que envía tanto a Julián como a Manolo a prisión habla de una "obsesión sexual de ambos hermanos hacia Francisca", algo que le daría peso a la hipótesis del móvil sexual que ya se barajaba prácticamente desde el momento de la detención de los dos vecinos de Hornachos.

La UCO grabó a los hermanos "hablando de las partes íntimas de Francisca"

El auto del que habla Vanesa Lorenzo menciona también el método que la UCO habría utilizado para detectar contradicciones en el testimonio de los hermanos, concretamente colocando micrófonos ambientales en las zonas frecuentadas por los hermanos como sus coches y su casa: "En estas escuchas se grabaron conversaciones de ambos hermanos, conversaciones de cariz sexual en las que hablaban de las partes íntimas de la víctima, de detalles físicos de la víctima".

Al parecer, Francisca habría sido desnudada de cintura para abajo, tal y como mostraban los restos mortales hallados en el patio de los hermanos bajo unas losas. Las fracturas que Francisca presenta por todo el cuerpo dejan además "meridianamente claro" que todas las lesiones que sufrió fueron peri mortem, es decir, efectuadas con Francisca aún con vida.

El auto judicial al que Vanesa Lorenzo ha podido tener acceso explica además que los dos hermanos estaban en el punto de mira de los investigadores, ya que el texto se refiere a ambos cuando habla de "la obsesión sexual que existía hacia la mujer".

A la experta en sucesos le ha llamado especialmente la atención el hecho de que los hermanos, nueve años después del crimen, continuasen hablando de Francisca en clave sexual pese al tiempo transcurrido: "Dice mucho sobre el perfil de estos dos hombres, sobre la tremenda obsesión que ambos, porque los dos hablaban, tenían con su vecina".

Julián y Lolo habrían intentado "destruir pruebas"

El auto judicial detalla también el motivo principal por el que el juez habría decidido enviar a los dos hermanos a prisión: evitar la destrucción de pruebas. Al parecer, hace tan solo unos días, cuando los agentes de la UCO ya estaban en Hornachos realizando recreaciones de los hechos e interrogando a testigos, los hermanos habrían intentado destruir sus teléfonos móviles rompiéndolos y tirándolos a la basura para así borrar posibles pruebas: "El juez vio en esto un indicio más que claro de que ambos hombres debían ingresar en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y de fuga".