El juicio estatal contra Luigi Mangione comenzará en junio de 2026, tres meses antes que el proceso federal

'NY Killers' analiza el caso de Luigi Mangione, el joven que habría matado a tiros al CEO de una compañía médica

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Nueva YorkEl asesinato de Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare, causó una verdadera revolución a nivel internacional y reabrió el debate sobre el del coste y el funcionamiento del sistema sanitario de Estados Unidos en pleno 2024.

Como explica la periodista y criminóloga Mamen Sala en el nuevo capítulo de 'NY Killers', que puedes ver en abierto y ver completo en Mediaset Infinity, Brian Thompson, director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras médicas de Estados Unidos, fue asesinado a tiros en plena calle cuando se dirigía a una reunión. El principal sospechoso, un joven de 26 años llamado Luigi Mangione, fue detenido tan solo unos días después después de una laboriosa investigación llevada a cabo por la Policía de Nueva York y el FBI.

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El crimen que cometió Luigi Mangione: asesinar al CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione saltó a la actualidad internacional en diciembre de 2024 cuando, presuntamente, asesinó a tiros a Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare, una de las compañías médicas más famosas de Estados Unidos.

El joven no tenía antecedentes penales y su historial personal no apuntaba, en principio, a un comportamiento violento. Luigi Mangione había terminado sus estudios en Baltimore en 2016 y durante un tiempo trabajó en la venta de automóviles. Sin embargo, su vida cambió en 2023 cuando tuvo que someterse a una operación de espalda por un problema en la columna vertebral. Según personas de su entorno, el joven comenzó entonces a aislarse poco a poco. Los dolores persistentes le impedían llevar una vida normal y, tras la intervención quirúrgica, pasó una temporada en Hawái.

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Tras esta operación, los investigadores descubrieron que Mangione comenzó a investigar el día a día y la rutina del CEO de UnitedHealthcare. Movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, Luigi Mangione habría decidido matar a tiros al CEO de la compañía, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.

El apoyo de cientos de afectados por los seguros privados a Luigi Mangione

Después de una larga investigación llevada a cabo por la Policía de Nueva York y por el FBI, la detención de Luigi Mangione causó indignación entre cientos de ciudadanos que acabaron convirtiéndose en auténticos seguidores. Unos fanáticos que han creado redes de apoyo y movimientos a favor del joven 'justiciero' en los que continúan defendiéndole y ofreciéndole dinero para poder costear sus gastos en la cárcel y sus gastos legales.

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Como si fuese un auténtico héroe, el caso ha generado una fuerte división en la opinión pública estadounidense. Para muchos, se trata de un asesinato brutal. Sin embargo, para otros Luigi Mangione se ha convertido en una especie de Robin Hood que vengaba a los afectados por el sistema sanitario que, en Estados Unidos, es mayoritariamente privado y costoso.

Tras su detención, se despertó un movimiento en Estados Unidos en el que cientos de afectados por lo seguros privados y ciudadanos comenzaron a difundir carteles en algunas ciudades en las que aparecían los rostros de varios directivos de grandes aseguradoras médicas, señalados por algunos sectores como responsables de convertir la sanidad en un negocio, con la frase 'Se busca'.

Luigi Mangione recauda más de un millón de dólares

Una vez detenido, Luigi Mangione fue trasladado a una prisión de Pensilvania y el 19 de diciembre de 2024 fue trasladado a Nueva York, donde la Fiscalía estudió imputarle cargos de asesinato.

Sin embargo, el caso seguía despertando gran interés y una oleada de seguidores y seguidoras que apoyaban a Magione como si fuese un auténtico héroe. Incluso se creó una página web para recaudar fondos destinados a su defensa legal. En apenas dos meses, las donaciones superaron el millón y medio de dólares.

Su situación judicial

En enero de 2026 se descartó solicitar la pena de muerte y también se retiraron los cargos relacionados con terrorismo. Ahora, el juicio por el asesinato del CEO de la compañía está previsto para el 8 de junio de 2026 y será un jurado compuesto por 12 personas quien determine su destino.

El juez Gregory Carro, encargado del caso, ha acelerado los plazos del juicio por cargos estatales para que comience en el mes de junio por lo que iniciará tres meses antes que el proceso federal, cuyo arranque está previsto para el 8 de septiembre con la selección del jurado.

El magistrado ha argumentado que el juicio es ahora más sencillo debido a la retirada de los cargos federales contra Mangione que acarreaban la pena de muerte --uno de ellos por violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego-- y que otro juez estatal desestimara en septiembre los dos cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista.

La abogada del acusado, Karen Friedman Agnifilo, ha declarado que este adelanto supone un golpe contra la estrategia de defensa de Mangione, la cual no estaría lista para dentro de cuatro meses. Más allá del veredicto y del juicio contra Luigi Mangione, el caso ya ha dejado una huella profunda en el debate sobre la sanidad en Estados Unidos.