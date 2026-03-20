Su amiga la encontró, fría, en la cama -en un cuarto distinto al de Romelio- con la ropa del día puesta y sin rastro de sangre.

Pensó que Romelio ha había ahogado, se lo preguntó, pero este nervioso y bajando la cabeza, lo negó.

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Romelio se fue al bar a tomar unas cañas. Fue su reacción tras las muerte de Mercedes. Allí se lo encontraron los investigadores que le detuvieron como principal sospechoso de su muerte. El resultado de la autopsia, que demostró que la mujer había sido víctima de una muerte violenta, fue clave para proceder a su detención.

Ahora se encuentra en prisión provisional por un presunto homicidio con agravante de parentesco. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, desveló que la mujer murió asfixiada y que pudo ser estrangulada.Pero a los investigadores aún les sorprende la relación que tenían ambos. No estaban casados pero eran pareja, aunque los vecinos casi nunca les veían juntos.

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Los vecinos creen que hace tiempo que el hombre debería haber estado ingresado en un centro, porque "no estaba bien". Es cierto que sufría depresiones severas. Mercedes también sufría de ataques epilépticos y su salud "no era buena". Pero la gente que sí la veía por el barrio, paseando y era considerada como una buena persona.

Una de esas amigas, según ha desvelado El Diario Montañés, pudo ver a Mercedes muerta en su propio cuarto. La mujer relata que entablaron amistad porque Mercedes era muy habladora. Y el hecho de tener dos perros y dos gatos, la hacía salir más y tener encuentros con los vecinos. De hablar pasaron a quedar para ir a presentaciones de libros, a conciertos, a tomar algo.

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El viernes, 13 de marzo, ambas quedaron para tomar un vermut y después cada una se fue a su casa a comer. Fue la última vez que esta amiga vio a Mercedes con vida. Al día siguiente Mercedes ya no contestaba al teléfono. Ya algo asustada, llamó a Romelio por si había pasado algo y este la contestó llorando que estaba muerta. No solo eso, la invitó a subir a casa a verla y allí se la encontró, fría, en la cama -en un cuarto distinto al de Romelio- con la ropa del día puesta y sin rastro de sangre. Un yogurt con su cuchara estaba ahi en la mesa. Mercedes no había llegado a comérselo.

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Lo primero que pensó su amiga, de forma institiva, es que Romelio la había hecho algo. ·¿Has sido tú?", le preguntó directamente. Este le contestó: "Yo qué le voy a hacer'. Pero inmediatamente se puso nervioso y agachó la cabeza.

Romelio estaba en el sistema VioGén

Romelio estaba en VioGén por dos condenas anteriores por violencia de género, pero sus expedientes estaban ya inactivos.Había cumplido las condenas y los agentes verificaron que no existía riesgo para esas dos mujeres. Por eso sus casos se habían ido inactivando. Sin embargo, la víctima de Pedreña, Mercedes, no aparecía en el sistema. En el caso de Mercedes, no existía ninguna denuncia.

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En Pedreña, varios testimonios han asegurado que las discusiones entre la pareja eran constantes. Por eso las autoridades llaman a familiares, amigos y vecinos a alertar de presuntos casos de violencia de género. Ante cualquier sospecha se puede llamar a los teléfonos de emergencia o recurrir al 016, que ofrece asesoramiento las 24 horas y no deja rastro en la factura.