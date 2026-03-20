Condenado a 24 años por asesinar a su expareja en Torremolinos, tras un crimen marcado por el control y la violencia de género

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La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja, Paula, en Torremolinos en 2023, tras asestarle 16 cuchilladas, además de por un delito de malos tratos habituales. Asimismo, deberá indemnizar a la familia de la víctima con más de 918.000 euros.

Condena tras el veredicto del jurado

La sentencia, dictada tras el veredicto unánime de culpabilidad de un jurado popular, fija 23 años de cárcel por asesinato y un año adicional por maltrato habitual. La magistrada ha tenido en cuenta la brutalidad de la agresión, así como agravantes como el de violencia de género, al considerar que el acusado actuó movido por un sentimiento de control y dominación sobre la víctima, a la que “no reconocía valor alguno por sí misma”.

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Una relación marcada por el control

Durante los tres años de relación, en los que tuvieron un hijo en común, el acusado ejerció un control total sobre Paula, tanto en el ámbito económico como personal. Según se considera probado, le impedía trabajar —lo que provocaba que perdiera empleos—, no le permitía tener teléfono propio y la sometía a constantes descalificaciones, amenazas y aislamiento. Incluso durante el embarazo, le decía que debía hacer lo que él ordenara o haría lo posible para que le quitaran a sus hijos.

La sentencia también recoge amenazas explícitas como “te voy a hacer lo mismo que a Sibora”, en referencia a otra expareja del acusado, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda de Torremolinos.

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Un crimen planificado

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2023 en el apartamento en el que residían. El tribunal considera probado que el acusado engañó a la víctima, haciéndole creer que había abandonado la vivienda para que regresara. En realidad, la estaba controlando y siguiendo, incluso preguntando a taxistas por su paradero.

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Una vez en el domicilio, durante una discusión, el agresor utilizó un cuchillo profesional de cocina, que había sustraído previamente, para asestarle múltiples puñaladas. La víctima, que intentaba huir con una mochila puesta, recibió la puñalada mortal por la espalda, sin posibilidad de defenderse, y presentaba un total de 16 heridas.

Intento de ocultación y detención

Tras el ataque, el acusado trató de ocultar lo ocurrido, llegando a decir a otras personas que se trataba solo de una discusión. Posteriormente, se cambió de ropa, se lavó y abandonó el lugar, aunque fue detenido poco después.

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Asesinato con alevosía

Para el tribunal, el crimen constituye un asesinato con alevosía, ya que el ataque fue planificado y ejecutado de forma que garantizaba el resultado, eliminando cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima. La resolución subraya que el acusado actuó en condiciones que aseguraban la muerte.

Medidas adicionales y reacción de la familia

Además de la pena de prisión, se le impone la privación de la patria potestad del hijo en común, la prohibición de acercarse al menor y a sus tutores durante 15 años, la prohibición de tenencia de armas durante cuatro años y una medida de libertad vigilada durante diez años.

El abogado de la familia ha señalado que consideran la condena adecuada y que se encuentran satisfechos con el resultado del proceso.