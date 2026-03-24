"Dentro de mi verdad esperaba esta noticia", ha dicho la alcaldesa de Santander

La jueza considera que el mantenimiento de la pasarela de Santander era de la Demarcación de Costas e investiga a dos funcionarios

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La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), considera que el auto de la instructora del caso del suceso mortal de El Bocal respalda la postura que ha mantenido el Ayuntamiento desde el inicio, al determinar que el mantenimiento correspondía a la Demarcación de Costas y no al Consistorio.

"Lo que hoy hemos conocido avala esa documentación que hemos presentado y ese discurso que con mis palabras he intentado trasladar a la opinión pública", ha afirmado en rueda de prensa.

Igual ha insistido en que nunca habría defendido esa postura sin pruebas: "Yo jamás saldría diciendo que el Ayuntamiento no tenía el mantenimiento [...] si no hubiese tenido papeles".

“No es alivio, pero era lo que esperaba”

Cuestionada sobre si se sentía aliviada, la alcaldesa ha rechazado ese término por el contexto del suceso, en el que fallecieron seis personas.

"Alivio no", ha señalado, aunque sí ha reconocido que era un escenario que contemplaba: "Dentro de mi verdad, esperaba esta noticia".

Además, ha agradecido la “celeridad” de la jueza, aunque ha recordado que el proceso judicial “será largo” y aún queda recorrido.

Obras sin finalizar y responsabilidades condicionadas

Del auto judicial, Igual ha destacado que la magistrada determine que las obras de la senda costera no estaban finalizadas, lo que condicionaba el compromiso del Ayuntamiento de asumir su mantenimiento.

"Se reconoce que las obras no han sido finalizadas y consecuentemente que el compromiso previo [...] nunca pudo ser efectivo", ha subrayado.

El debate sobre la seguridad y la actuación municipal

La jueza también apunta que, aunque el mantenimiento correspondiera a Costas, el Ayuntamiento tenía competencias en materia de seguridad en espacios públicos, lo que implicaría actuar ante riesgos detectados.

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En este sentido, considera necesario esclarecer si el deterioro de la pasarela era visible y si el riesgo de colapso podía percibirse.

Igual ha reconocido que el Ayuntamiento actuó en 2024 ante incidencias, pero no el día previo al accidente, cuando un aviso del 112 no derivó en actuación policial.

"Cuando no lo hemos hecho, la primera en reconocerlo fui yo [...] y lo sigo diciendo", ha afirmado.

Defensa de la actuación municipal

La alcaldesa ha rechazado que el Consistorio tuviera conocimiento de un posible abandono del mantenimiento por parte de Costas.

"No lo puedo admitir porque estábamos confiados con que Costas lo estaba manteniendo", ha asegurado, añadiendo que cuando se detectaban desperfectos, la administración estatal respondía.

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También ha matizado que el estado visual de la pasarela no implicaba necesariamente peligro: "Porque una tabla esté descolorida no significa ni que esté abandonado ni que esté peligroso".

Investigación abierta y posibles responsabilidades

Igual ha recordado que aún está por determinar la causa exacta del colapso, una cuestión clave dentro del proceso judicial: "Falta por conocer cuál fue la razón del colapso".

Preguntada por la situación del jefe de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ahora investigado, ha evitado pronunciarse:

"No me corresponde a mí opinar sobre lo que debe hacer Osorio".

Además de Osorio, la jueza ha dirigido acción penal contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación y mantiene como investigada a la agente de Policía Local que no actuó tras el aviso del 112.