La jueza insiste en que Costas es "la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas" en la pasarela

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SantanderLa jueza que instruye la causa por el suceso de El Bocal en Santander, en el que murieron seis jóvenes, considera que es la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, "la única responsable" de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela que se rompió.

Por ello, ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de ese organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación, y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que es el jefe de ese departamento.

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La Demarcación de Costas es "la única responsable del mantenimiento"

En un auto dado a conocer este martes, y contra el que cabe recurso de reforma ante la propia magistrada y de apelación ante la Audiencia Provincial, se declara a la Demarcación de Costas en Cantabria posible responsable civil dado que es "la única responsable del mantenimiento" de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto de la senda peatonal al tratarse de actuaciones "no finalizadas".

La magistrada, titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, ve "serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela".

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En concreto, ésta explica que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados, por lo que considera que esa actuación "ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia".

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La decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas se adopta a la vista de la documentación requerida y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander.

Analizada la misma, la instructora concluye que "las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado".

Así, las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por "desistimiento" y el segundo proyecto de "finalización" de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que "el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren".

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"Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción", señala la magistrada.

Además, indica que Demarcación de Costas "era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento". Y es que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras "del mal estado de ciertas maderas", por lo que meses después se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.