Mohammed Durnion ha sido declarado culpable del homicidio involuntario de Reanne Coulson, de 33 años, en un piso de Coventry.

El jurado deliberó durante más de 10 horas a lo largo de cuatro días antes de declarar a Durnion culpable de homicidio involuntario.

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Mohammed Durnion, de 42 años, había negado haber matado a Reanne Coulson, de 33 años, alegando que murió de una sobredosis tras una discusión en su piso de Paynes Lane, Coventry, en mayo del año pasado. Ahora, un tribunal le ha declarado culpable de homicidio involuntario de la joven cuyo cuerpo fue abandonado en una fosa común en el bosque, pero ha sido absuelto de su asesinato.

El jurado deliberó durante más de 10 horas a lo largo de cuatro días antes de declarar a Durnion culpable de homicidio involuntario por un veredicto mayoritario de 11 a 1.

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Adam Moore, de 39 años, coacusado y amigo de Durnion, también fue declarado culpable de encubrimiento por ayudar a deshacerse del cuerpo de Coulson un día después de que fuera estrangulada.

Los restos enterrados de Coulson fueron encontrados cinco semanas después de que la policía registrara el piso de Durnion sin éxito, ya que su cuerpo había sido escondido inicialmente debajo de un colchón. El obrero fue captado por las cámaras corporales de la policía minutos después del asesinato, mientras fingía una crisis de salud mental y afirmaba falsamente que su padre tenía cáncer.

Durante el juicio, que duró tres semanas, se supo que la policía fue enviada a su piso tras una llamada al número de emergencias 999 realizada por un vecino que oyó a la víctima, una trabajadora sexual conocida por consumir drogas, pidiendo ayuda a gritos.

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Heridas en el cuello y la cabeza

Cuando fue detenido, Durnion se negó a responder a las preguntas de la policía, pero tras escuchar el llamamiento en los medios de comunicación de las familias pidiendo ayuda acabó llevando a los agentes a la tumba improvisada. El ahora condenado siempre dijo que la joven había muerto de una sobredosis pero nunca supo decir de qué eran las heridas de la joven en el cuello y la cabeza que sufrió la joven que medía 1,55 metros y pesaba menos de 57 kilos. Aun así, la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte.

El inspector detective Nigel Box, de la policía de West Midlands, dijo sobre los familiares de la víctima: “La familia está comprensiblemente consternada y desconsolada, y lo ha estado desde que se enteró de lo que le sucedió a Reanne. vLes hemos brindado todo el apoyo posible durante la investigación y durante todo el proceso judicial. Sentimos una profunda tristeza por ellos. Reanne era madre, tía, hermana e hija, y acompañamos a la familia en su dolor.”

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La policía de West Midlands informó que su Departamento de Normas Profesionales llevó a cabo una revisión de las circunstancias que rodearon el registro del piso donde se encontraba la joven ese 21 de mayo.