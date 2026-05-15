El Comic Barcelona reúne a más de 100 autores de todo el mundo, incluido el editor de cómics de Marvel

Ha comenzado este viernes y se prolongará hasta el domingo con la presencia de 108 autores

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El Comic Barcelona, que ha comenzado este viernes y se prolongará hasta el domingo, contará con la presencia de 108 autores y autoras nacionales e internacionales, supondrá una apertura hacia los países asiáticos y atenderá las nuevas tendencias en el mundo del cómic. Así lo informa en video Sara Pérez.

En este caso se trata de una edición histórica porque es la que por primera vez que las cinco finalistas a mejor obra española son mujeres.

Destaca también la presencia del ganador del premio Eisner en 2025, el autor Javier Rodríguez, así como Ken Niimura y Paco Roca, que lideraran la convocatoria seguidos de personalidades de las redes como Andrea Compton y Hermoti. También las ilustradoras Judit Mallol y Laila López.

Además, entre el centenar de autores y autoras que asistirán al 44º Comic Barcelona, destacan la presencia de Milo Manara, Shintaro Kago, Pen So, Deniz Camp y el editor en jefe de Marvel Comics, C. B. Cebulsky, que además de firmas y rondas de preguntas también realizarán varias actividades.

Se espera que más de 100.000 personas pasen por este evento, mayores y pequeños unidos por su afición por el cómic. "La afición del cómic no tiene edades, en verdad, hay para todos los gustos y para todos los géneros", dice uno de los asistentes, y es que cada año aumentan los lectores de los tebeos, más un 38% en el último año.

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Se pueden encontrar desde las últimas novedades hasta ediciones descatalogadas difíciles de obtener, auténticas joyas del coleccionismo. "Luego tiene más valor y es un orgullo tenerlo", dice otro de los asistentes.

Entrada de los jóvenes a la lectura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes que el Gobierno declarará la edición 2027 del Comic Barcelona (la de su 45 aniversario) como acontecimiento de especial interés público.

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Al inaugurar Comic Barcelona en Fira de Barcelona Montjuïc, ha dicho que llevará esta declaración al Consejo de Ministros las próximas semanas, y que así se permitirá que pueda haber apoyos económicos de patrocinadores para celebrar un acontecimiento importante que el salón "se merece" en su aniversario.

Urtasun ha resaltado que el cómic es una "herramienta" que usan los jóvenes para introducirse en la lectura y que es necesario darle el máximo apoyo, y ha celebrado que las cinco finalistas a mejor obra española este año sean mujeres.