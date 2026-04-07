Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, venían de una boda cuando se vieron sorprendidos por una riada en la provincia argentina de Tucumán

Lisandro, un menor de 12 años en la ciudad de San Miguel de Tucumán también falleció electrocutado por la riada.

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Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, venían de una boda cuando se vieron sorprendidos por una riada en la provincia argentina de Tucumán. En casa, sus dos pequeños estaban con una cuidadora. A ella fue a la que avisaron de que habían parado el coche a la espera de que escampara. Nunca pasó. Y su decisión acabó siendo mortal. Fueron encontrados muertos y abrazados dentro del coche.

Ante se ello se vivieron horas de angustia. Los familiares, al ser conscientes de la situación alertaron por redes sociales. Se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales, bomberos y voluntarios, según detalla 'Clarín'. Se llegó a rastrear la zona en la que habían desaparecido con un dron. No fue fácil de localizar nada dadas las dificultades climatológicas. Cuando el vehículo fue finalmente localizado estaba volcado debajo de un puente y en un canal de riego, a varios cientos de metros de una carretera cercana al evento al que habían asistido.

El temporal que azotó la región dejó al menos una tercera víctima mortal, Lisandro, un menor de 12 años en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El menor murió electrocutado al tocar un poste electrificado en el barrio de Villa Angelina, cuando regresaba de jugar a la pelota con unos amigos.

Lo que dicen los expertos si una riada te sorprende en un coche

Si nos encontramos en el interior del vehículo cuando nos sorprenda el agua, el coche se bloqueará cuando el agua llegue a la altura de los faros. A ese nivel está el tubo por donde entra el aire a su motor, necesario para la combustión, según explica el gerente de Desguaces Plaza, Antonio Plaza. "Con que el agua esté cerca, lo va a succionar y lo va a meter en el motor, bloqueándolo de forma inmediata", explica. En ese momento, un coche se ha convertido en una cárcel y si no escapamos de él será mortal.

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Víctor Abelenda, bombero instructor de Formación Emergencias Seguridad, explica que debemos salir antes de que el agua llegue a la ventanillas. Las puertas no se podrán abrir por la fuerza del agua, sobre todo por la del lado que golpea la corriente. Por ello, la salida está en las ventanillas. Y una herramienta fundamental para poder romperlas es tener siempre a mano un pequeño martillo de emergencia.

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Una vez escapemos del coche, si nos subimos al techo, un consejo para tener más sujeción: si puedes, antes de salir destensa el cinturón de seguridad y sal con él, o una vez en el techo desténsalo suavemente y luego agárrate a él.