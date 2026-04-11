El joven permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Móstoles

El presunto asesino del niño de Villanueva de la Cañada guardaba una lista con nombres de otros menores

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La Guardia Civil continúa buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida del crimen de David, el niño de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada (Madrid), por el que está detenido un joven de 23 años como presunto autor del apuñalamiento.

El niño, de origen rumano, fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), y pese a que fue estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre, finalmente falleció.

El autor del apuñalamiento padecía una enfermedad mental

El autor del apuñalamiento mortal de un menor en un centro cultural de Villanueva de la Cañada se trata de un joven que padecía una enfermedad mental desconocida por los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que "no tenía que haber sucedido", pero que "quien padece problemas a veces son incontrolables". Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

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Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada, cuando el sospechoso apuñaló en repetidas ocasiones en el cuello, tórax y espalda a la víctima, un menor de once años que salía de una clase de inglés.

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Según ha relatado el alcalde de Villanueva de la Cañada, por este centro cultural pasan al día unos 800 menores que reciben clases de música, idiomas o refuerzo al estudio. El menor en cuestión vivía con su familia en Brunete pero asistía al colegio Santiago Apóstol de la localidad.

Tras el crimen, la Guardia Civil confirmaba la detención de un hombre de 23 años como presunto autor del apuñalamiento. El joven permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Móstoles, según recoge El País.