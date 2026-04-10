La propia agente tuvo que recibir atención psicológica por parte de los efectivos sanitarios, según ha indicado el SUMMA 112

El niño asesinado en Villanueva de la Cañada, Madrid, estaba en clase de inglés y fue apuñalado mortalmente cuando fue a los baños del centro cultural

Compartir







MadridUna agente de la Policía Nacional fuera de servicio fue quien dio el aviso del apuñalamiento cometido sobre el niño de 11 años que ha muerto en Villanueva de la Cañada en un trágico suceso que ha conmocionado al municipio madrileño. El menor, que estaba dando una clase de inglés en un centro cultural de la localidad, fue abordado súbitamente por un joven de 23 años que le propinó varias puñaladas cuando acudió a unos baños del lugar.

Los hechos se produjeron durante la tarde de ayer, jueves 9 de abril, sobre las 19:45 horas, cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso. Según ha explicado la jefa médica de guardia del SUMMA 112, Ester Armela, la agente que comunicó lo que acababa de ocurrir tuvo que recibir atención psicológica por parte de los efectivos sanitarios.

PUEDE INTERESARTE Alerta por la inminente salida de prisión de uno de los asesinos más peligrosos de Cataluña: es reincidente y ha actuado cada vez que ha salido de la cárcel

El niño fue apuñalado en múltiples ocasiones en el centro cultural de Villanueva de la Cañada

El niño, de origen rumano, fue apuñalado en el centro cultural La Despernada en múltiples ocasiones. Presentaba, según han explicado desde el 112, varias heridas por arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda.

Cuando los sanitarios llegaron hasta el lugar de los hechos, el menor se encontraba en estado crítico y con un bajo nivel de consciencia, aunque mantenía respiración espontánea. Tras iniciar las maniobras de estabilización, el menor entró en parada cardiorrespiratoria, que pudo revertirse en una ocasión antes de su traslado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde desgraciadamente se confirmó su fallecimiento, como ha explicado la jefa del médico de guardia del SUMMA 112.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El niño fue abordado por un joven cuando se levantó para ir a los baños del centro cultural

Según los primeros datos de la investigación, el niño fue abordado cuando se levantó para ir a los baños del centro cultural, siendo en los aseos donde su agresor le apuñaló varias veces, huyendo después del lugar.

Tras varias horas, agentes de la Guardia Civil lograron detener al presunto asesino, identificado como un joven de 23 años.

Luto en Villanueva de la Cañada

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, confirmando el fallecimiento, anunciaba un minuto de silencio en su recuerdo en un comunicado y, posteriormente, decretaba un día de luto oficial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“En estos momentos de enorme dolor, queremos hacerles llegar nuestra cercanía y compromiso para todo lo que necesiten. Así mismo, el Ayuntamiento expresa su absoluta consternación ante unos hechos tan graves. Desde el primer momento, se está colaborando estrechamente con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias”, expresó el consistorio en un comunicado.

De igual modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido expresarse públicamente para lamentar el asesinato del menor, trasladando su “pésame a la familia” y dando las gracias al “gran equipo de SUMMA 112” por su despliegue y por “su incansable lucha por la vida”.