Investigan si los hechos se han producido tras una pelea en el interior del inmueble

Fueron los vecinos los que alertaron a las autoridades

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LleidaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse desde un tercero; un suceso respecto al cual analizan si ha tenido lugar después de una pelea con sus compañeros de piso.

Los hechos se produjeron este domingo 12 de abril al mediodía y la víctima murió en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital durante la madrugada, tras haber sido trasladado allí en estado muy grave.

Los dos compañeros de piso del joven fallecido al caer de un tercer piso han sido detenidos

Según ha avanzado el medio ‘Segre’, los dos compañeros de piso del joven fallecido, de 28 y 24 años han sido detenidos por su presunta relación con los hechos.

Según el citado medio, la víctima habría tenido una fuerte discusión con ambos que desencadenó una pelea, tras lo cual se produjo el suceso, ocurrido en un edificio de la calle Valentí Almirall.

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Fueron los vecinos los que alertaron a las autoridades, llegando hasta la zona distintas patrullas de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadras y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas catalán (SEM).

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En el lugar, el personal médico atendió a la víctima, que tuvo que ser evacuada inmediatamente al citado Hospital Universitario Arnau de Vilanova en estado muy grave, con una fractura de cráneo y politraumatismos, entre otras lesiones.

Pese a los intentos por salvarle la vida, los médicos del centro hospitalario no pudieron sino certificar la muerte del joven de 22 años, que llevaba ya varias horas en muerte cerebral.

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Investigan si hubo una pelea antes de que el joven cayese desde el tercer piso

Al parecer, según recoge Segre, los agentes habrían observado vestigios compatibles con una pelea en el interior del inmueble desde el que se precipitó el joven fallecido. De hecho, uno de los dos compañeros de piso detenidos estaba herido, según el citado medio.

Por todo ello, las autoridades investigan el suceso tratando de esclarecer las circunstancias en las que se produjo y cómo el joven de 22 años pudo caer al vacío por el patio de luces del edificio.