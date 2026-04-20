El resultado del análisis de las muestras tomadas del chalé en el caso Esther López estarán listos este martes

Así ha sido el registro en casa de Óscar, principal sospechoso por la muerte de Esther López: 15 horas de inspección

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El resultado del análisis de las muestras tomadas en el registro realizado el jueves y el viernes al sótano hallado en el chalé de la familia del único investigado en el caso de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), estarán listos este martes y permitirán saber si se han hallado o no restos de la joven.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que a preguntas de los periodistas en Burgos ha recordado que Policía Científica y la UCO de la Guardia Civil tomaron muestras del lugar, un sótano con un nivel freático alto en el que había tanto agua como humedad, y que se están analizando en el laboratorio.

Los resultados determinarán si hubo restos orgánicos o no de Esther López

"Mañana tendremos los resultados", ha afirmado, que determinarán si entre esas muestras tomadas durante las más de quince horas de inspección se han hallado o no restos orgánicos de Esther López, que desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero de ese mismo año.

"Vamos a esperar a los resultados de laboratorio a ver si pueden darnos alguna pista o alguna información más sobre si, efectivamente, en ese hueco estuvo en algún momento Esther López", ha señalado el delegado.

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Ha recordado que fue una llamada realizada por los nuevos propietarios de la vivienda la que alertó de que, durante las obras de rehabilitación que estaban acometiendo, habían encontrado un sótano -de unos 12 metros cuadrados- en una habitación, cuyo acceso estaba sellado.

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La Guardia Civil puso en conocimiento del juzgado el hallazgo, así como la necesidad de investigarlo en el marco de la causa abierta por la muerte de Esther López, de modo que la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, encargada de la instrucción, autorizó el registro.

Equipos especializados de la Guardia Civil, entre ellos, miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) estuvieron trabajando durante más de quince horas, en las jornadas del jueves y el viernes, inspeccionando el sótano y tomando muestras para su envío a laboratorio.

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Una vez que llegue el informe con los resultados de la toma de muestras y que los conozca la titular del juzgado, se devolverá el caso a la Audiencia Provincial de Valladolid, donde ya se encontraba antes del hallazgo, para que fije el señalamiento del juicio, que se desarrollará con jurado popular.

¿Cómo es el sótano?

En el interior del sótano encontrado, según el informe policial, existe un nivel de agua de unos 30 centímetros y en el registro visual previo se observaron diversos objetos, entre los que figuran restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua.

El acceso a la estancia se realiza a través de una escalera oxidada en mal estado a la que le faltan varios peldaños.

Los primeros análisis reducen la posibilidad de que Esther López estuviera en el sótano

Durante 15 horas, los investigadores estuvieron inspeccionando el zulo de la vivienda. Durante el registro, los agentes de la Guardia Civil tomaron y recogieron muestras para intentar averiguar si Esther López estuvo en esta zona escondida de la vivienda momentos antes de morir.

Sin embargo y como informa 'El Norte de Castilla', las primeras impresiones oculares enfriaban "la posibilidad de que Esther López estuviera escondida en ese habitáculo de 12 metros cuadrados de superficie y una altura de 2,5 metros de altura. Si el laboratorio no dice lo contrario, todo apunta a que el cuerpo no estuvo allí.