Confiscan el teléfono móvil de la hermana superviviente de la familia envenenada con ricina en Italia

"Alice entregó su teléfono voluntariamente y sin ningún problema. Es una parte perjudicada en la investigación contra los médicos", dice el abogado de la familia.

Ricina, el veneno invisible de Breaking Bad, usado para matar a una madre y su hija en Italia

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El misterio del envenenamiento por ricina de una familia en Italia continúa. El abogado de Gianni Di Vita, el marido superviviente del envenenamiento, que primero fue considerado una intoxicación alimentaria y luego homicidio, ha confirmado que el próximo martes 28 de abril se llevará a cabo una investigación "única" del teléfono móvil de Alice Di Vita, hermana de Sara e hija de Antonella, las dos víctimas del envenenamiento, según El Corriere y Sky News.

"Alice entregó su teléfono voluntariamente y sin ningún problema. Es una parte perjudicada en la investigación contra los médicos, y dado que fue el enlace entre la familia y el personal médico durante la hospitalización de su madre y su hermana , es probable que los investigadores quieran obtener cualquier información útil para su investigación".

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Esa noche, el 23, Alice no cenó con su familia y salió a comer pizza con amigos. Gianni, de 55 años, Antonella, de 50, y su segunda hija, de 15, se quedaron en casa en Pietracatella, en la provincia de Campobasso. Cenaron mejillones, embutidos y ensalada de pepinillos.

Antonella y su hija pidieron ser ingresadas pero las dieron el alta por gastroenteritis

Antonella y su hija empezaron a sentirse mal el día 25 y pidieron ser ingresadas en el hospital, pero los médicos las diagnosticaron como una simple gastroenteritis. Entonces su estado empeoró. Sara falleció el día 27. Su madre, al día siguiente. Entre el 24 y el 26 de diciembre, Antonella y su hija Sara acudieron varias veces al servicio de urgencias del hospital Cardarelli de Campobasso con graves malestares. También el marido de la mujer, Gianni Di Vita (que fue alcalde de Pietracatella), había sido hospitalizado en esos mismos días, pero posteriormente se recuperó. La hija mayor nunca presentó síntomas.

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La ricina es un 'veneno invisible" popularizada en la serie de televisión Breaking Bad. Se extrae de la capa interna de la semilla de ricino y es una toxina altamente letal para la que no existe antídoto, cura ni vacuna eficaces. Su uso con fines delictivos, terroristas o como arma biológica requiere un proceso de síntesis sumamente complejo y peligroso.

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Se analizarán conversaciones con los médicos, familiares y amigos

La investigación ordenada por la fiscalía de Larino se centra específicamente en los datos de los últimos cinco meses, de diciembre a abril. En concreto, la fiscalía solicita las conversaciones entre Alice Di Vita, sus padres y su hermana Sara. El objetivo es determinar las relaciones y comunicaciones de la familia durante las horas previas a los fallecimientos, para establecer si hubo alguna responsabilidad por parte del personal sanitario.

La investigación también incluye chats, correos electrónicos y conversaciones en redes sociales con otros familiares y conocidos. Las notas del teléfono contienen además información sobre las comidas consumidas por la familia entre el 22 y el 25 de diciembre. La fiscalía también solicita el historial de navegación por internet y los datos de ubicación.

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Los resultados de las pruebas del laboratorio digital estarán listos, salvo prórroga, en un plazo de 60 días. Las pruebas, solicitadas por la fiscal Elvira Antonelli, se realizarán el próximo martes 28 de abril en las oficinas de la Policía Judicial de la Fiscalía de Campobasso. Allí se extraerán los datos del teléfono móvil. También han sido citados los abogados de los cinco médicos investigados en la fase inicial de la investigación por homicidio culposo, mientras que la parte del caso relativa al presunto doble homicidio premeditado con envenenamiento permanece sin esclarecer.