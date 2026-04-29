Buscan en Girona a una mujer que estafó 40.000 euros a un vecino de Toledo

Identificada una mujer por estafar 40.000 euros a un vecino de Toledo mediante falsas inversiones online

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La Guardia Civil ha identificado a una mujer de nacionalidad francesa y residente en la provincia de Girona como la autora de una estafa de 40.000 euros a un vecino de Toledo, al que convenció para realizar supuestas inversiones y apropiarse de su dinero.

Según ha informado este miércoles el instituto armado, la investigación se inició a mediados de diciembre de 2025 tras una denuncia presentada por la víctima.

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Una estafa basada en la confianza

El hombre manifestó que, a través de redes sociales, detectó anuncios de inversiones con altas rentabilidades. Tras acceder a uno de los enlaces, fue redirigido a un grupo de mensajería de WhatsApp, administrado por un supuesto experto que se presentaba como profesor con amplia experiencia.

Una vez analizado su perfil, los ciberdelincuentes comenzaron a recomendarle inversiones adaptadas a su situación, facilitándole además un falso asistente para resolver dudas.

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A través de conversaciones continuadas, lograron generar un clima de confianza que culminó con la invitación a un supuesto grupo selecto de inversores. La gestión de las inversiones se realizaba mediante una aplicación descargada desde la Google Play Store, lo que aumentó la apariencia de legitimidad.

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El hombre llegó a realizar nueve transferencias bancarias por un total cercano a los 40.000 euros, bajo la promesa de obtener beneficios de aproximadamente un 15 % en poco tiempo.

Investigación y orden de detención

El equipo de cibercomandancia de la Guardia Civil en León inició la investigación, analizando las comunicaciones y rastreando el dinero transferido.

Estas actuaciones permitieron identificar a la presunta autora, una mujer francesa con domicilio en Girona, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, por lo que se ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Las diligencias están siendo instruidas por el juzgado de guardia de Quintanar de la Orden.

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Además, los agentes han solicitado órdenes europeas de investigación dirigidas a Rumanía, Luxemburgo, Italia y Dinamarca, así como una comisión rogatoria a Irlanda, con el objetivo de continuar el rastreo del dinero defraudado.