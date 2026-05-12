Celia Molina 12 MAY 2026 - 11:45h.

La influencer mexicana ha publicado una serie de vídeos en las redes sociales advirtiendo de que pronto podría "desaparecer"

Su credibilidad, sin embargo, ha sido puesta en duda por haber afirmado en el pasado que estaba "poseída" por un espíritu

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La influencer mexicana Bella Dueñas, conocida en las redes sociales por su larga melena pelirroja, ha alarmado a sus dos millones y medios de fans al publicar, en TikTok y en Instagram, una serie de vídeos en los que asegura que "teme por su vida". Con un fondo negro y su rostro en primer plano, la creadora de contenido ha confesado que se ha "fiado de quien no debía" y ha hecho público su miedo por si, en algún momento, "desaparece".

Dueñas ha hecho referencia a las numerosas mujeres que desaparecen en México cada día, advirtiendo también de que ha grabado otro vídeo, que tiene a buen recaudo, en el que explica todo lo que le ha ocurrido. Si a ella le "pasa algo", ese vídeo será difundido por sus amigos. En algunos de los comentarios, estos han ratificado que la influencer ha estado viviendo "un infierno" durante el último año y que harán todo lo posible por "sacarla de ahí'.

"Si desaparezco o me hacen daño, por favor, que no sea un número más. Temo por mí y por mi familia. Desafortunadamente, confié demasiado y ahora tengo esta sensación de miedo que no desaparece", dijo al inicio del primer vídeo que publicó para abordar tan complicado tema.

"Temo por mí y por mi familia"

"Ustedes son la única razón por la que puedo seguir aquí. Ésta es la razón por la que no he podido subir vídeos durante un tiempo y la misma por la que estaba llorando en mis historias. Nadie me ha podido ayudar y la verdad es que ya no sé qué hacer. Vivo en Nuevo León y por eso no puedo dar más detalles por ahora, pero sí les puedo pedir un favor. Si algo me sucede, hay un testimonio guardado debidamente, que se subirá en todas mis redes sociales y mis amigos influencers ya saben qué hacer", añadía la creadora de contenido en su publicación.

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"Me han quitado las ganas de vivir"

En los últimos días, Bella ha continuado publicando vídeos en la misma línea, llorando y mostrándose desesperada por evitar que la hagan daño: "Estoy cansada, mentalmente y físicamente. Me han quitado las ganas de vivir. Me han quitado mi paz. Siento que estoy en una pesadilla y no puedo salir de ella. He estado con mi padre y le he dicho que le quiero porque, si es la última vez que le veo, no quiero que se quede con una mala sensación. No dejen que me pase a mí lo mismo", ha dicho de nuevo sobre la posibilidad de ser secuestrada en México.

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En uno de los comentarios, la propia influencer ha asegurado que ya ha denunciado el caso a las autoridades, sin que esta información haya sido confirmada. El problema con el que se ha encontrado Dueñas en las redes es que, como en el pasado creó una serie de contenidos en los que afirmaba estar "poseída", ahora hay muchos usuarios que no se creen el serio testimonio que está intentando dar a través de sus cuentas.

Sea como fuere, su testimonio vuelve a poner sobre la mesa la inseguridad y los riesgos que enfrentan las figuras públicas en el entorno digital mexicano, especialmente las mujeres.