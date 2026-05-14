La Audiencia de Badajoz confirma seis años de internamiento cerrado para los dos menores que mataron a una educadora social

El juicio contra tres menores por el asesinato de una educadora social en Badajoz: piden hasta seis años de internamiento

Compartir







BadajozLa Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado las sanciones interpuestas a los dos menores que habían sido condenados por el Juzgado de Menores como coautores de asesinato y robo con violencia a seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada por el crimen de Belén Cortés, la educadora social en un piso tutelado de la capital pacense en marzo del año pasado.

La Sala, por otra parte, ha estimado parcialmente el recurso de la tercera menor y la absuelve del delito de asesinato como cómplice, pero mantiene la medida de dos años de internamiento en régimen cerrado por el delito de robo con violencia.

PUEDE INTERESARTE 12 años del asesinato de Isabel Carrasco en León

Seis años de internamiento cerrado para los dos menores que mataron a Belén Cortés

Cabe recordar que al día siguiente de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores se notificó un auto de aclaración/rectificación de errores materiales, resolución de fecha 10 diciembre de 2025.

La Sala, atendiendo al recurso, señala que "el contenido de esta postrera resolución excede del estrecho margen que habría de tener un auto de rectificación de errores, pues se añade un párrafo que antes no existía en la sentencia, y sobre ese párrafo nuevo (y novedoso) se asienta la condena como cómplice del delito de asesinato. Jurídicamente, esto no es posible realizarlo, y menos contra reo".

PUEDE INTERESARTE El hombre acusado del asesinato de Maialen rechaza declarar en el juicio

El crimen de Belén Cortés

Los hechos sucedieron durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La sentencia, que ha sido notificada este jueves a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.