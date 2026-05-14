Detenido en Alicante Simon Dutton, uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido

La Guardia Civil ha conseguido detener en Alicante a Simon Dutton, uno de los 12 de los criminales británicos más perseguidos

Asesinos, violadores y narcotraficantes: España se une a la búsqueda de los 12 criminales más buscados por el Reino Unido

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La Guardia Civil ha detenido en Alicante a unos de los fugitivos más buscados del Reino Unido en una operación que ha coincidido con la presentación este jueves en la capital alicantina de una nueva edición de la campaña "Most Wanted" para la localización de 12 de los criminales británicos más perseguidos.

La Dirección General de la Guardia Civil ha informado a última hora de este jueves del arresto de uno de los delincuentes incluidos en la lista "Most Wanted" y de otras tres personas en una operación se ha llevado a cabo en las localidades alicantinas de Benidorm y La Nucíaha para desmantelar una red relacionada con el tráfico de drogas y falsedad documental.

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Fuentes de la investigación han confirmado a EFE de que el arrestado es Simon Dutton, de 49 años, acusado de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valorada en 1,5 millones de libras. La investigación se inició en noviembre de 2025 tras el aviso del responsable de un establecimiento de envío de paquetería de Benidorm, donde fue localizada una maleta que contenía 16 kilos de hachís y cuyo destino final era Reino Unido.

Así consiguieron dar con el criminal

Las primeras pesquisas permitieron identificar a la mujer que realizó el envío, quien aportó documentación falsa y había acudido al establecimiento acompañada de otra persona y con el apoyo de otros dos hombres, quienes trasladaron la maleta hasta el local.

El avance de la investigación llevó a constatar que uno de los sospechosos estaba incluido en la lista de más buscados por las autoridades británicas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida a finales de 2025.

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Los agentes españoles han colaborado con la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido para confirmar la identidad del principal investigado y coordinar las actuaciones policiales. En los registros practicados en Benidorm y La Nucía los agentes encontraron diferentes cantidades de droga, 4.000 euros en efectivo, documentación falsa y dos vehículos.

Delitos de drogas y falsedad documental

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas y falsedad documental, y el más buscado, de 49 años, será puesto a disposición de la Audiencia Nacional para continuar con los trámites relacionados con su reclamación internacional.

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Esta actuación coincide con la presentación, la mañana de este jueves en Alicante, de una nueva edición de la campaña internacional "Most Wanted” impulsada por las autoridades británicas para localizar a fugitivos vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en distintas zonas de España.

En la rueda de prensa han participado el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, Javier Marín, la ministra consejera del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley, el director general operativo de la NCA, Rob Jones, el director general de Crimestoppers, Mark Hallas, y el director adjunto internacional de la NCA, Rick Jones

España y Reino Unido, unidos en la localización de los criminales

Estos mandos han destacado que España y Reino Unido colaboran en la localización de los criminales británicos más buscados por las autoridades de ese país y que creen que tienen vínculos en ciudades como Alicante, Málaga o Marbella.

La presentación forma parte de la campaña "Most Wanted" en la que Reino Unido y España llevan colaborando más de 20 años y en la que han sido detenidos 98 de los 111 fugitivos incluidos, 47 de ellos dentro de las fronteras españolas.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana y que si se encuentran con alguno de los fugitivos avisen a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles o británicos, o dejen la información conseguida en la web de Crimestoppers.