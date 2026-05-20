Un hombre se ha fugado del hospital de Valladolid para no tener que denunciar a su pareja tras acudir al centro médico con una herida por arma blanca

El centro médico activó el protocolo con el que avisó a la Policía Nacional tras recibir la confesión del paciente en la que asumió que la herida no se la hizo él mismo

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ValladolidLa fuga de un hombre del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid durante la madrugada del pasado domingo 17 de mayo mantiene en vilo al centro hospitalario. Según han informado medios locales como el periódico 'El Norte de Castilla', el centro médico recibió durante la madrugada del pasado domingo a un hombre que presentaba una herida provocada por algún utensilio cortante.

Tras recibir asistencia médica, la víctima confesó al equipo sanitario que la lesión no se la había provocado él mismo, por lo que desde el hospital se activó el protocolo en el que se avisó a la Policía Nacional.

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La fuga del paciente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid

Sin embargo, antes de que la dotación de la Policía se presentase en el centro hospitalario el paciente se fugó del hospital. "El hombre decidió abandonar las urgencias para evitar abrir una investigación contra su pareja, la cual se presupone que fue la autora de la herida sangrante", sostienen desde 'El Norte de Castilla'.

Además y según confirman fuentes oficiales de la Policía Nacional, el hombre no habría presentado ningún tipo de denuncia contra su pareja, por lo que no existe ninguna investigación iniciada por la Policía Nacional como explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Las últimas reyertas protagonizadas por bandas latinas en Valladolid

Hay que destacar que el protocolo activado por el hospital en el que se dio aviso a la Policía Nacional se tramita siempre que un paciente presenta alguna herida o lesión provocada por un tercero. Además, durante la jornada de ese mismo domingo se produjeron varias agresiones con arma blanca protagonizadas por bandas latinas. Hechos que hicieron sospechar que este paciente estaría involucrado con alguna reyerta de este tipo.

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Fueron dos jóvenes, mayores de edad, los que acabaron detenidos este domingo en Valladolid por la Policía Nacional como supuestos responsables de las agresiones con arma blanca que han causado heridas de diversa consideración a dos menores de edad y otro joven de 20 años, en un enfrentamiento ocurrido durante la pasada madrugada.

Fuentes policiales explicaban a EFE que solo uno de los heridos permanece hospitalizado en estado grave, aunque al parecer no hay riesgo de muerte, mientras que los otros dos han sufrido cortes y heridas menos graves.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el origen y los responsables de esta situación y no descarta nuevas detenciones, ya que enmarca estos hechos en enfrentamientos entre "grupos juveniles violentos".

La Policía Nacional investiga el detonante de este enfrentamiento, ocurrido en la playa fluvial de Las Moreras, donde estaba programada una fiesta con DJ locales, que había sido aplazada hacía una semana por la lluvia, dentro del marco de las fiestas locales en honor a San Pedro Regalado.