La actriz, que ha trabajado con la firma Mango, ha roto su silencio tras el arrestro de Andic como acusado del homicidio de su padre

Jonathan Andic pagó la fianza de un millón de euros en solo 20 minutos para salir en libertad: ¿qué medidas cautelares le han impuesto?

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En las últimas horas, Jonathan Andic se ha convertido en protagonista indiscutible del panorama español. El hijo del fundador de Mango fue detenido este pasado martes, 19 de mayo, como acusado de homicidio por la muerte de su padre, Isak Andic, en diciembre de 2024.

La jueza encontró indicios que supuestamente probarían que el fallecimiento del empresario no fue accidental, y que su hijo habría acabado con su vida de forma "premeditada" por su "obsesión con el dinero" ante el temor de que Isak cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

Pese a que Jonathan ya ha sido puesto en libertad tras pagar la fianza de un millón de euros, su arresto y las acusaciones en su contra han generado un enorme revuelo mediático, tanto que ya varios rostros conocidos y gente del entorno de la familia Andic se ha pronunciado al respecto.

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La última en romper su silencio ha sido Mónica Cruz. La actriz se ha mostrado visiblemente conmocionada y muy sorprendida con el giro en la investigación, ya que ella ha trabajado en varias ocasiones con la firma Mango.

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Las declaraciones de Mónica Cruz

A pesar de la discrección que le caracteriza, en esta ocasión Cruz ha querido dejar claro que, por ahora, cree en la inocencia de Jonathan. "Yo he trabajado con ellos muchos años y es una historia que me da mucha tristeza, no sé cuál es, que investiguen, y no puedo decir más", ha confesado ante las cámaras de Europa Press.

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La hermana de Penélope Cruz ha insistido en que las acusaciones que está recibiendo serán muy difíciles de dejar atrás si finalmente resultara inocente. "También para un hijo que sea sospechoso de la muerte de un padre tiene que ser horrible. Al final esa etiqueta nadie te la puede quitar. Es una historia tan desagradable y tan triste que espero que todo se resuelva de la mejor manera posible", ha continuado.

Finalmente, ha destacado: "De verdad, hemos trabajado con ellos. Isak era una persona increíble. Sentimos mucho lo que pasó y con Jonathan pues igual, que espero que todo esto se arregle de la mejor manera posible y que no nos llevemos ninguna sorpresa nadie".

La muerte de Isak Andic y las contradicciones de su hijo Jonathan

El fundador de Mango falleció el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, en una ruta en la que únicamente estaba acompañado por su hijo.

En un primer momento, la investigación apuntó a una caída accidental después de precipitarse por un desnivel de más de 100 metros. Sin embargo, las pesquisas dieron un vuelco meses después.

Según trascendió este pasado martes, las autoridades han detectado contradicciones en las declaraciones ofrecidas por Jonathan Andic, y por ello decidieron analizar su teléfono móvil y centrar la investigación en él durante los últimos meses. Pese a que desde el primer momento el empresario defendió que su padre cayó por un barranco de forma accidental, los Mossos finalmente decidieron detenerle.

Ahora, tras haber salido de prisión y pagar la fianza estipulada, continúa con las medidas cautelares de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados.