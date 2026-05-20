Google Maps ha sufrido el hackeo de su aplicación en la que varios usuarios han renombrado y apodado algunos estadios de fútbtol como el Santiago Bernabéu, el Wanda o el Camp Nou

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Google sufre un nuevo hackeo con el que varios internautas han aprovechado un fallo en sus sistema para renombrar y apodar varios estadios de fútbol repartidos por toda la geografía española. Como se puede comprobar a través de su aplicación GPS, varios usuarios han usado Google Maps y su peculiar sentido del humor para vulnerar la app y renombrar algunos estadios como el Santiago Bernabéu o el Spotify Camp Nou.

Aprovechando este fallo en su sistema, los hackers han querido apodar estos estadios utilizando nombres que hacen referencias a bromas o a peleas icónicas del mundo del fútbol. El Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid ha sido el centro de las bromas de los usuarios que saben cómo vulnerar este fallo en la aplicación de Google Maps.

Los apodos con los que han renombrado al Bernabéu o al Wanda Metropolitano

'Arbeloa cono' (en referencia a la broma que hizo Gerard Piqué sobre Arbeloa en 2015 en la que usó el término 'cono' como forma despectiva y que los aficionados y críticos utilizaban para señalar una supuesta falta de movilidad sobre el campo de Arbeloa), 'Knockout de Tchouaméni' (como referencia a la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni), 'Mbappé Dictador' o 'Campo de entrenamiento del Barça' (referenciando a los buenos resultados del equipo blaugrana en el estadio madridista), han sido algunos de los apodos a los que los hackers han sometido al Estadio Santiago Bernabéu.

El estadio madridista no ha sido el único con el que los usuarios han bromeado. El Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, también ha sufrido este pequeño hackeo. En su caso, el estadio madrileño ha sido renombrado como 'Antártida' (utilizando el término 'pechofrío' y, también, las temperaturas gélidas que los usuarios aseguran que hace durante la jornada invernal).

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Por su parte, el estadio del FC Barcelona ha sido apodado como 'Camp Nou Negreira'.

Los estadios españoles no han sido los únicos renombrados en Google Maps por los hackers. Otros campos como el argentino de los Boca Juniors han recibido los apodos de 'la C de Cobra' y 'la D de Davo', en alusión a dos influencers argentinos famosos por su contenido futbolero.

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Los últimos ataques a Google

Este no ha sido el único hackeo que ha sufrido la compañía en los últimos días. Google ha confirmado que un grupo de ciberdelincuentes ha accedido a información de una base de datos que tenía alojada en una instancia de Salesforce que fue hackeada en junio, lo que pone en riesgo a 2.500 millones de correos.

A principios de agosto, el grupo de inteligencia de amenazas de Google informó de la actividad de UNC6040, un grupo de amenazas asociados a ShinyHunters especializado en las campañas de 'phishing' de voz ('vishing').

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Haciéndose pasar por personal de soporte técnico, engañaban a trabajadores de multinacionales para que les facilitaran las credenciales de acceso a las instancias de Salesforce de la organización. Tiempo después, contactaban de nuevo para extorsionarles.

Esta campaña también afectó a Google, como ya confirmó a principios de agosto. En su caso, los cibercriminales accedieron en junio a una base de datos con información de pequeñas y medianas empresas alojada en Salesforce.

Entonces, dijo que no había afectado a datos sensibles como contraseñas, sino que solo consiguieron robar información de contacto e empresarial básica, que también podía encontrarse de forma pública.

Sin embargo, toda esa información robada ha puesto a otros usuarios de Gmail -más de 2.500 millones de correos, según indican en Android Headlines-, que se utiliza en intentos de estafas que buscan conseguir sus contraseñas haciéndose pasar por empleados de Google avisando de una supuesta brecha de seguridad en sus cuentas o de la necesidad de iniciar sesión en ellas.