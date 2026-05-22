Redacción Andalucía 22 MAY 2026 - 11:12h.

Lenny, la madre de Gabriel, denuncia que el denunciado está actuando con un patrón similar al del presunto asesino de su hijo

Prisión provisional por el asesinato a puñaladas de un hombre en Almuñécar, Granada

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La madre de Gabriel, el hombre de 33 años asesinado en Almuñécar, Granada, a principios de abril de 2025, denuncia que teme por la vida de su otro hijo que estaría recibiendo amenazas de muerte. Lenny teme que "la historia vuelva a repetirse" por lo que ya ha presentado una denuncia ante el juzgado y señala a un trabajador a sueldo de Fernando 'El Vapor', el empresario ahora en prisión como presunto asesino de Gaby.

Lo trataba "con cariño"

Según informa el diario Granada Hoy, la mujer y su hijo acudieron este jueves al Juzgado de Almuñécar a requerimiento del juez para prestar declaración y formalizar la denuncia. Según su testimonio, el conflicto estalló tras un encontronazo con el denunciado, a quien ella trataba “con cariño” hasta descubrir que mantenía relación con ‘El Vapor’. “Le dije que era un traidor y un sinvergüenza, que si me estaba sacando información del juicio para contárselo al otro. Ahí empezó todo”, relata.

El hombre citado a declarar no se presentó en el juzgado. Ante su ausencia, el juez ha solicitado a la Guardia Civil que lo localice para que preste declaración.

La madre asegura que la actitud del denunciado no le sorprende: la noche anterior, según cuenta, se paseó frente a su casa gritando que “no iban a conseguir nada con la denuncia” y que no pensaba acudir al juzgado.

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Según cuenta Lenny, el denunciado “está siguiendo el mismo patrón” que el presunto asesino de Gaby, con amenazas de matar al perro de la familia, vistiendo con prendas similares a las que llevaba ‘el vapor’ y grabándose en los mismos lugares donde este solía hacerlo.

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Mientras la Guardia Civil confirma que ya existía una denuncia previa por amenazas antes de esta comparecencia judicial, Lenny asegura que “tenemos miedo porque ya hay antecedentes. Mataron a mi otro hijo el año pasado y no quiero que le pase nada al que me queda”.