Los soberanos han hecho entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 al grupo musical y a una serie de personalidades de la cultura

La simpática reacción de la reina Letizia cuando el rey Felipe VI, en pleno discurso y entre risas, revela sus gustos musicales

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La reina Letizia ha protagonizado este miércoles, 27 de mayo, una llamativa escena en el histórico Teatro de Rojas de Toledo, donde se ha celebrado la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, con las que el Ministerio de Cultura ha distinguido a 38 personalidades e instituciones del sector.

La ceremonia, que había sido aplazada meses atrás tras el accidente ferroviario de Adamuz, ha reunido a algunas de las figuras más reconocidas del panorama cultural español. Entre otros han sido premiados Maribel Verdú, Carmen Machi, Eduard Fernández, Elvira Lindo, Eva Hache, Aitana Sánchez-Gijón, José Mercé, Camela, Los Planetas, Sandra Gamarra, Cristina de Middel, Bernardo Atxaga, Juana Martín o Kase.O.

Los soberanos han sido los encargados de hacer la entrega a los ganadores y, por unos instantes, Letizia ha dejado a un lado su papel de reina para sacar a la luz su faceta más fan, dando lugar a uno de los momentos más comentados de la jornada. Y es que ha sido ella quien ha hecho entrega del reconocimiento a Los Planetas pese a que, según el reparto previsto, correspondía hacerlo al rey Felipe.

Los detalles

Según el orden habitual del acto, era Felipe VI quien debía entregar ese premio. Sin embargo, el monarca ha decidido cederle el turno a Letizia justo en el momento de premiar a la banda granadina. Y detrás del gesto había un motivo conocido desde hace años: la afición de la reina por Los Planetas y por la música indie española.

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El protocolo de este tipo de ceremonias suele estar perfectamente distribuido. Los reyes alternan las entregas para equilibrar visualmente el acto y mantener un orden previamente establecido. Cuando ha llegado el turno de Los Planetas, lo lógico era que Felipe VI hiciera entrega de la medalla. Sin embargo, el rey, ya con medalla en mano, se la ha facilitado a su mujer apoyando su mano en la espalda de la reina para que fuese ella quien entregara personalmente el reconocimiento a la banda.

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Letizia, visiblemente emocionada, se ha acercado hacia el grupo sonriendo de manera especialmente natural. Ha intercambiado algunas breves palabras con los músicos y se ha mostrado más cercana y distendida que en otras entregas de la mañana.

Aunque no se ha tratado de una ruptura formal del protocolo, ya que los reyes pueden intercambiar entregas durante el acto, sí se ha tratado de un cambio improvisado y muy poco habitual en una ceremonia tan pautada.

La conocida admiración de Letizia por Los Planetas

La relación de la reina con el universo musical de Los Planetas no es nueva. Desde hace años, distintos periodistas y personas vinculadas al ámbito cultural han señalado la afinidad de Letizia con la banda granadina, considerada uno de los grupos más influyentes de la historia del indie español.

De hecho, en 2012, dos años antes de convertirse en reina, y tal y como publicó la revista 'Vanity Fair', Letizia confirmó su amor por la música alternativa al acudir al concierto de Los Planetas, dentro de la programación del festival Primavera Club, del Primavera Sound.

Se desplazó hasta la nave 16 del Matadero de Legazpi, en Madrid, donde se celebró la actuación, con pantalón pitillo y cazadora de cuero y disfrutó de las más de dos horas de concierto de la banda como una fan más, incluso decidió entrar por la puerta principal como el resto de los asistentes.

Formados en Granada a comienzos de los noventa, Los Planetas revolucionaron la música alternativa española con discos convertidos en clásicos como 'Super 8', 'Una semana en el motor de un autobús' o 'Unidad de desplazamiento'.