Detenido un profesor de un colegio privado de Santiago tras denuncia por agresión sexual

Un profesor de un colegio privado de Santiago ha sido detenido e ingresado en prisión provisional

Un ciclista que ‘pasea’ a su loro sorprende en una carretera de Vigo: "Le permite volar, bonita iniciativa"

Compartir







Un profesor de un colegio privado de Santiago de Compostela ha sido detenido tras la denuncia por una presunta agresión sexual a una alumna de Educación Primaria del centro educativo.

A raíz de la denuncia presentada, la Policía inició una investigación para esclarecer los hechos. Paralelamente, la dirección del colegio decidió despedir al docente, que fue arrestado y permanece actualmente en prisión provisional.

El centro comunica el despido a las familias

Tras conocerse el caso, el colegio remitió una circular informativa a las familias de los cursos de Primaria en la que informaba del despido de un trabajador y trasladaba su plena colaboración con las autoridades encargadas de la investigación.

En el escrito, la dirección del centro expresó su voluntad de actuar con la "máxima transparencia", aunque también apeló a la "prudencia" debido a las "delicadas circunstancias" que rodean el caso.

Protección de los menores y respeto a la investigación

Según recoge la comunicación enviada a las familias, la prioridad del colegio es proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, la dirección subraya la necesidad de no interferir en la investigación en curso y de respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado encargado del caso.

Apoyo especializado a alumnos y familias

El centro educativo también ha informado de que está recibiendo asesoramiento especializado con el objetivo de acompañar adecuadamente tanto a las familias como a los alumnos ante esta situación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La circular concluye con un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad educativa por su comprensión, colaboración y responsabilidad mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer los hechos.