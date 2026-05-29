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Sucesos

Detenido un profesor de un colegio privado de Santiago tras denuncia por agresión sexual

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El centro educativo ha despedido al docente y asegura que colabora plenamente con la investigación judicial. Europa Press
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Un profesor de un colegio privado de Santiago de Compostela ha sido detenido tras la denuncia por una presunta agresión sexual a una alumna de Educación Primaria del centro educativo.

A raíz de la denuncia presentada, la Policía inició una investigación para esclarecer los hechos. Paralelamente, la dirección del colegio decidió despedir al docente, que fue arrestado y permanece actualmente en prisión provisional.

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El centro comunica el despido a las familias

Tras conocerse el caso, el colegio remitió una circular informativa a las familias de los cursos de Primaria en la que informaba del despido de un trabajador y trasladaba su plena colaboración con las autoridades encargadas de la investigación.

En el escrito, la dirección del centro expresó su voluntad de actuar con la "máxima transparencia", aunque también apeló a la "prudencia" debido a las "delicadas circunstancias" que rodean el caso.

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Protección de los menores y respeto a la investigación

Según recoge la comunicación enviada a las familias, la prioridad del colegio es proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias.

Asimismo, la dirección subraya la necesidad de no interferir en la investigación en curso y de respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado encargado del caso.

Apoyo especializado a alumnos y familias

El centro educativo también ha informado de que está recibiendo asesoramiento especializado con el objetivo de acompañar adecuadamente tanto a las familias como a los alumnos ante esta situación.

La circular concluye con un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad educativa por su comprensión, colaboración y responsabilidad mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer los hechos.

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