El hombre acusado de asesinar en Callosa de Segura a su pareja, Patricia, ha confesado que la estranguló tras una discusión

El asesinato de Patricia ha causado una gran consternación en Callosa de Segura

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El hombre detenido por asesinar este martes a su pareja, Patricia de 48 años, en la localidad alicantina de Callosa de Segura, ha confesado el crimen machista. El individuo, de 48 años y al igual que la víctima de nacionalidad española, contaba con denuncias previas de parejas anteriores, pero no con respecto a la mujer asesinada este martes.

Así lo recogen fuentes como 'EFE'. El crimen ha ocurrido en la mañana de este martes 2 de junio en el domicilio en el que al parecer convivían el asesino y la víctima, que no tienen hijos en común, ni compartían la vivienda con menores de edad.

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Aunque no existían registros de antecedentes de violencia de género entre ambos, el varón había sido denunciado por parte de varias exparejas, mientras que la mujer había sido víctima de violencia de género por parte de otro hombre. Además, él tenía antecedentes penales por agresión y robo con intimidación, delitos por los que pasó un tiempo en la cárcel, informan fuentes como 'El Periódico'. El detenido, que ha confesado el crimen ante las autoridades, ha relatado que estranguló a su pareja tras una discusión.

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Luto en Callosa de Segura

La investigación del caso corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME). La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado a través de la red social X que está recabando datos "del asesinato por presunta violencia de género" de esta víctima de Alicante.

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El Ayuntamiento de Callosa de Segura, en la provincia de Alicante, ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada este martes a las 19:30 horas a las puertas de la casa consistorial en señal de "respeto, duelo y repulsa". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha difundido un mensaje tras conocer los hechos: "Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia y amigos de la mujer asesinada en Alicante por la violencia de género. No pararemos hasta que la nuestra sea una sociedad plenamente igualitaria, justa y libre de violencias machistas. Llama al 016. Ni una menos".

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23 mujeres lvíctimas mortales de la violencia de género en 2026

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.