Los cinco policías que han muerto en el accidente circulaban en la furgoneta mientras se dirigían a realizar prácticas junto a la Ertzaintza en la base de Iurreta

Mueren cinco policías forales en un accidente de tráfico tras chocar una furgoneta con un camión cisterna en Elgoibar, Guipúzcoa

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ElgoibarCinco agentes de la Policía Foral de Navarra que viajaban en una furgoneta han fallecido en la mañana de este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar, en el que el vehículo ha colisionado con un camión cisterna.

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Desde el 'Diario de Navarra' informan que los cinco policías circulaban en la furgoneta mientras se dirigían a realizar prácticas junto a la Ertzaintza en la base de Iurreta.

El conductor del camión cisterna, trasladado a un centro hospitalario

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado de que el trágico siniestro ha tenido lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de este miércoles, en la AP-8 a la altura de Elgoibar.

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Por causas por determinar, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.

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Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Los fallecidos son agentes de la Policía Foral, según han informado fuentes del Gobierno de Navarra. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

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Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación se está desviando por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.