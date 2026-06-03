La localidad alicantina permanece bajo los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento tras el crimen machiste

El asesino de Patricia, la mujer estrangulada en Callosa de Segura, confiesa el crimen: tenía denuncias de otras parejas y pasó por la cárcel

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AlicanteLa localidad alicantina de Callosa de Segura permanece bajo el luto oficial decretado por el Ayuntamiento tras el crimen machista perpetrado ayer, martes 2 de junio, por un hombre que acabó con la vida de su pareja estrangulándola en el domicilio en el que convivían tras una discusión. Él mismo lo confesó tras entregarse en comisaría, y después de haber llamado a Emergencias para informar de que había una persona muerta en la vivienda.

Con antecedentes de denuncia durante su relación con dos mujeres anteriores, además de antecedentes penales por agresión y robo con intimidación, por lo que fue condenado con penas de cárcel, el asesino confeso, de 48 años como la víctima, fue inmediatamente detenido en el cuartel de la Guardia Civil al que acudió para contar los hechos.

El asesino confeso del crimen machista de Callosa de Segura acudió antes a un despacho de abogados

Antes de presentarse allí para confesar lo ocurrido, poco después de haber estrangulado a su pareja, –Patricia, también natural de Callosa de Segura, como él–, al parecer acudió también a un despacho de abogados que conocía. Allí, según recoge el medio Levante-EMV, le instaron a entregarse.

Sin hijos en común, no había menores en el domicilio. Solo estaban víctima y agresor, y tanto ella como él tenían antecedentes de violencia machista. En el caso de ella, como víctima de otra pareja anterior. En el caso de él, como denunciado por dos mujeres de relaciones anteriores.

Tas los hechos, el Ayuntamiento de Callosa de Segura decretó tres días de luto oficial, con banderas a media asta en señal de duelo y condena por el crimen machista.

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“Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo y manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima", manifestó la alcaldesa, Amparo Serrano, “reafirmando el compromiso institucional” con la “erradicación” de la violencia de género “y la protección de las víctimas”.

Concentración en Callosa de Segura tras el crimen machista

Tras los hechos, más de 500 vecinos de Callosa de Segura se congregaron en un sentido minuto de silencio que fue convocado por el Ayuntamiento en la plaza de España de la localidad.

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Allí estuvo también el subdelegado del Gobierno, Miguel Pineda, que junto a la regidora expresaron su pesar por la muerte de Patricia y su condena rotunda de la violencia machista.

En la misma línea, la Asociación de Mujeres de Callosa de Segura estuvo en el lugar, donde la multitud arropó “con el corazón encogido” a algunos de los familiares de la víctima, como una hermana y una sobrina, también entre los concentrados.

"Hoy guardamos silencio por Patricia, mañana tendremos que romperlo para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto", señaló el subdelegado del Gobierno.

"No se puede normalizar esta conducta ni mirar para otro lado. Tenemos la responsabilidad de actuar educando en igualdad desde la infancia, creyendo a las mujeres cuando hablan, protegiendo a las víctimas y siendo implacables con los agresores", sentenció la alcaldesa.