La forense que practicó la autopsia a la tía del actor Luis Lorenzo ratifica que "la hipótesis más plausible" es que falleció de forma no natural

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MadridLa forense que practicó la autopsia a la tía política del actor Luis Lorenzo se ha ratificado en el juicio en que "la hipótesis más plausible" es que falleció de forma no natural, debido a una intoxicación por cadmio y manganeso, y que la combinación de medicamentos que tomaba podría conllevar deterioro cognitivo y mermar sus facultades.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este jueves la cuarta jornada del juicio al actor y a su pareja, Arancha Súarez Palomino, acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años y que acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021. También es juzgada la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las semanas antes de su muerte.

La investigación y las sospechas

Tras el fallecimiento de Isabel en Madrid la pareja trasladó el cadáver a su pueblo natal, Grado (Asturias), y algunos familiares de la mujer sospecharon que podría tratarse de una muerte no natural y solicitaron una autopsia que determinó que se trató de una muerte de etiología homicida, por intoxicación con cadmio y manganeso.

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Luego, el juzgado de Madrid que investigó la muerte encargó otro informe forense que concluyó que "no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso", y que la falta de más datos impide determinar la causa del fallecimiento.

Esto llevó a la jueza instructora a descartar el posible delito de homicidio que se investigaba inicialmente.

Isabel murió por una intoxicación aguda de cadmio y manganeso, la hipótesis más plausible en ese momento

Este jueves, la forense que hizo la autopsia a Isabel ha detallado que la jueza de Grado le explicó que en principio en Madrid se certificó una muerte natural por ictus, pero como había denuncia sobre la fallecida convinieron que se hiciera la autopsia.

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Ha precisado que los resultados que recibió desde Histopatología -tras analizar el encéfalo, el corazón y otros tejidos- "no justifican una muerte natural", mientras que los resultados de Toxicología describieron niveles de cadmio y manganeso en sangre "muy aumentados", hasta 200 veces por encima de los valores en el caso del cadmio, y que lo más plausible es que los hubiera ingerido vía oral.

Ha incidido en que "la hipótesis más plausible en ese momento" era que Isabel murió por una intoxicación aguda de cadmio y manganeso, al no haber evidencias de muerte natural o de suicidio.

A preguntas de la defensa ha matizado que "igual se debería haber hecho una autopsia más completa" porque visto desde ahora se genera "una duda razonable" sobre la causa de la muerte, en un caso "complejo".

Dos hematomas en la cara

Sobre informes forenses posteriores que concluyeron que la presencia de metales pesados en el cadáver pudo deberse a una distribución 'post mortem', descartando que fuera la causa de la muerte, la forense ha dicho que no le convence porque las concentraciones de cadmio y manganeso en sangre estaban disparadas, pero no en el hígado.

Ha puesto de relieve que antes de la autopsia "iban a ciegas" porque la jueza no había practicado el levantamiento del cadáver, y que cuando comenzaron la autopsia la anciana estaba "totalmente vestida y maquillada", lo que les extrañó porque no es habitual, y además cuando retiraron el maquillaje descubrieron dos hematomas en la cara.

Esta forense ha puesto de relieve que era "llamativa" la combinación de cuatro psicofármacos que tomaba Isabel -según determinó la autopsia-, aunque cada uno aparecía en dosis terapéuticas (adecuadas), y ha precisado que "toda esa medicación junta podría hacer mermar sus capacidades volitivas y cognitivas".

Isabel consumió de manera reiterada psicofármacos

En este sentido ha precisado que tomar toda esa medicación "podría conllevar deterioro cognitivo con pérdida del lenguaje, control emocional o fallos de memoria", explicando que estos síntomas podrían conllevar a una confusión al ser diagnosticada por un neurólogo, si este médico no conoce todos los antecedentes.

Dos forenses de Histopatología del Instituto Anatómico Forense de Madrid se han ratificado en su informe, precisando que las lesiones encontradas "no eran de suficiente entidad para justificar la causa de la muerte".

Otros forenses han relatado que Isabel consumió de manera reiterada, en los últimos meses de vida, cuatro psicofármacos.