Una notaría constata que la víctima estaba "totalmente ausente" cuando su sobrina intentó ampliar sus poderes bancarios

El actor Luis Lorenzo habría estado obsesionado con Carmen Lomana y deseaba tener citas con mujeres "solteras, viudas o divorciadas sin hijos"

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MadridVecinos de la urbanización del actor Luis Lorenzo y de su exmujer Arancha Palomino han relatado este martes en el juicio el progresivo deterioro que observaron en la tía Isabel antes de su fallecimiento, que se produjo a los tres meses desde que fuera trasladada de Grado (Asturias) a Madrid.

El intérprete y su expareja se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por presuntamente maltratar a la anciana, a quien aislaron desde mayo de 2021 de forma "sistemática" y sometieron a un "trato vejatorio" mientras controlaban presuntamente su patrimonio hasta que falleció.

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"Iba ya con la mirada perdida. Se veía que le pasaba algo. El cambio fue radical", asegura una de las testigos

El juicio concluirá el próximo viernes con las declaraciones de los acusados y los informes finales. La fiscal solicita seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral y uno continuado de administración desleal. La defensa, ejercida por los abogados Juango Ospina y Beatriz Uriarte, solicitan la absolución.

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En la sesión, han comparecido varios empleados de una notaría constatando que la víctima estaba "totalmente ausente" cuando su sobrina intentó ampliar sus poderes bancarios. "Ella insistía", ha aseverado una de las trabajadoras.

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Durante la vista oral, varios residentes de la urbanización han asegurado que la evolución de la mujer fue evidente con el paso de las semanas. "A los dos meses, iba ya con la mirada perdida. Se veía que le pasaba algo. El cambio fue radical", ha aseverado una de las testigos.

Según uno de los testimonios, al principio Isabel era una persona autónoma con la que se podía mantener una conversación normal, pero poco a poco dejó de comunicarse con normalidad y fue perdiendo capacidades.

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Uno de los vecinos ha explicado que en varias ocasiones la vio dirigirse al baño comunitario de la urbanización, situado en el garaje. "La vi varias veces que bajaba al baño en bata y con zapatillas de casa", ha señalado ante el tribunal.

"Desorientada"

Los testigos también indicaron que, debido a la cercanía de las viviendas, podían escuchar algunas conversaciones y percibieron cambios en el comportamiento de la anciana. Según su relato, al comienzo mantenía una vida relativamente independiente, mientras que posteriormente su estado fue empeorando de forma progresiva.

Otro vecino ha descrito que Isabel presentaba signos cada vez más evidentes de deterioro. "Se la veía desorientada y andaba con torpeza", afirmó. Además, ha recordado que la última vez que la vio estaba "muy desmejorada" en comparación con los meses anteriores.

Estos testimonios se suman a los aportados por familiares, cuidadoras y responsables de la empresa encargada de la asistencia de la anciana, en una causa en la que la Fiscalía y la acusación particular sostienen que Isabel Suárez sufrió un grave deterioro durante los meses que permaneció en la vivienda de los acusados.

Asimismo, un agente de la Policía Municipal ha relatado que una empleada del VIPS llamó en una ocasión al observar a una mujer que llevaba sola horas en una mesa, desorientada. Al llamar a su sobrina, les comentó, que estaba haciendo unas gestiones.

Según el sumario, la anciana fue dejada sola durante horas en este establecimiento de un centro comercial mientras la familia pasaba el día en el Parque Warner.

Gestión del dinero de Isabel

También ha comparecido un notario al que acudió Palomino junto a Isabel para que se le hiciera un poder especial para bancos con el fin de gestionar su dinero unos días después de estar ingresada en Urgencias hospitalarias, sin que se le mencionara que tuviera demencia u otra patología mental.

Según el relato, querían cambiar el testamento de Isabel, pero el notario no la vio en condiciones, ya que vio mal a anciana, con la que se quedó a solas y vio que babeaba.

"La tía venía totalmente ausente. Intente hablar con ella y no contestaba. Volvieron para modificar un poder que no le valía en el banco. Pero su tía no podía firmar. No estaba bien y ella me insistía mucho", ha relatado una de las empleadas de la notaría.

La Guardia Civil sostiene que Arancha intentó obtener un poder más amplio porque quería disponer también de esos fondos. La entidad bancaria le negó el acceso a los depósitos al considerar que el poder existente no alcanzaba a ese dinero.

Según el sumario, ella y Luis Lorenzo trataron de conseguir un poder general en dos notarías distintas, pero ambos notarios se negaron al apreciar que María Isabel no se encontraba en plenitud de sus facultades

Durante su estancia en Rivas-Vaciamadrid, la víctima sufrió un grave deterioro físico que incluyó la aparición de llagas, desnutrición y deshidratación severa. En la autopsia, se detectó 200 veces más de cadmio y 20 de manganeso en torrente sanguíneo, por lo que se abrió una investigación judicial.