Redacción Andalucía 10 JUN 2026 - 11:18h.

Personas próximas a la familia informaron haber visto al menor acompañado por una mujer mayor en una zona costera

La profesora de 35 años detenida en Jaén por abuso sexual empezó una relación con su alumno cuando él tenía 14

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porqueLos cambios de comportamiento de su hijo y el regalo de un reloj de elevada cuantía despertaron el temor del padre de un alumno de Jaén que sospechó que podría estar manteniendo una relación sentimental con una mujer mayor a la que terminó identificando como su profesora de instituto al reconocer su tono de voz en una de las múltiples llamadas que recibió el menor y que el padre pudo escuchar. El progenitor denunció los hechos lo que ha llevado a la detención de docente y la posterior puesta en libertad con medidas de alejamiento.

Según relató a los agentes, el adolescente había abandonado de forma abrupta sus actividades extraescolares, mostraba aislamiento, nerviosismo y comenzó a pernoctar fuera de casa, llegando incluso a ausentarse un fin de semana completo.

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Sospechas del padre

El progenitor explicó que, desde hacía aproximadamente un mes, su hijo recibía llamadas a altas horas de la madrugada y que, cuando atendía el teléfono, se apartaba para evitar ser escuchado. Afirmó reconocer en la interlocutora la voz de una mujer adulta, a la que identificaba como la profesora.

Otro elemento que reforzó sus sospechas fue el regalo de un reloj de cumpleaños, cuyo valor no se correspondía con el poder adquisitivo familiar. Además, aseguró haber recibido información de conocidos y familiares que situaban al menor acompañado de una mujer mayor en una zona costera, lo que incrementó su preocupación.

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El padre acudió al centro educativo para informar a la dirección de estos hechos, convencido de que su hijo estaba manteniendo algún tipo de relación con la docente. El instituto activó de inmediato sus protocolos internos, apartando a la profesora de cualquier contacto directo con el alumno.

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Investigación y detención

Tras la denuncia presentada el 22 de mayo, los agentes iniciaron la instrucción del atestado y tomaron diversas declaraciones para esclarecer los hechos. La Policía concluyó que existían indicios racionales y suficientes para proceder a la detención de la docente, que se produjo ayer.

La mujer fue puesta a disposición judicial, quedando en libertad provisional sin fianza, con medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto al menor.

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Según publicó Diario Jaén Hoy, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tras recibir la notificación judicial con la orden de alejamiento, ha acordado la suspensión provisional de empleo y sueldo de la profesora como medida cautelar. “La Administración educativa actuará conforme al desarrollo del procedimiento y a la normativa vigente”, señaló el departamento autonómico.