Extinguido el incendio declarado en el campo de tiro de la base de Cerro Muriano, Córdoba

El campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano es un lugar de gran peligrosidad por la cantidad de proyectiles que hay

Las benévolas condiciones climatológicas han ayudado a la extinción del fuego

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El incendio declarado el pasado sábado 13 de junio en el campo de tiro de la Brigada Guzmán el Bueno X, que tiene su base de Cerro Muriano, en el término municipal de Obejo, Córdoba, ha sido extinguido.

Las benévolas condiciones climatológicas y el hecho de que hubiera poca vegetación en la zona donde se declaró el incendio, han hecho posible la extinción del mismo, según han señalado fuentes militares.

Varios incendios en los últimos tiempos

El Ejército baraja la posibilidad de que se haya iniciado por causas naturales y no por la actividad militar, dado que este sábado, cuando se declaró el siniestro, no había unidades haciendo fuego en los terrenos donde desarrolla su actividad la Brigada Guzmán El Bueno X.

El incendio se declaró alrededor de las 14:00 horas de la tarde del sábado en el campo de tiro de la base militar, un lugar de gran peligrosidad por la cantidad de proyectiles que hay, lo que impide que en su interior puedan actuar efectivos del Plan Infoca.

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Para la extinción del fuego, el Equipo de Emergencias de Andalucía (EMA), trabajó con un técnico de operaciones, dos grupos de bomberos forestales, dos autobombas, dos aviones de carga de tierra y dos aviones anfibios ligeros. Todos estos median han mantenido el perímetro del campo de tiro en prevención de que el fuego pudiera salir del mismo, circunstancia que no se ha producido.

El campo de tiro de la base de Cerro Muriano ha sufrido varios incendios en los últimos tiempos, el último se produjo en julio de 2024 y arrasó casi 600 hectáreas de terreno forestal.

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La base militar de Cerro Muriano acoge a la Brigada Guzmán el Bueno X, una de las unidades del Ejército de Tierra que participa en operaciones internacionales, compuesta por tres regimientos, dos batallones, un grupo de artillería y otro logístico y un cuartel general.