Los monitores detenidos tras la muerte de María Eduarda, la joven fallecida tras hacer puenting sin cuerda en Brasil, han sido interrogados por los investigadores

El protocolo de seguridad y chequeo a la hora de hacer 'puenting': "La responsabilidad es del monitor"

Compartir







São PauloLos tres monitores detenidos por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció tras ser lanzada al vacío durante un salto de puenting en Brasil, no han sabido explicar durante su interrogatorio con la Policía Civil qué sucedió al momento del accidente.

La joven de tan solo 21 años falleció el pasado sábado 13 de junio tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad mientras hacía puenting en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de São Paulo.

PUEDE INTERESARTE El desgarrador mensaje de la madre de la joven muerta haciendo puenting

La declaración de los monitores detenidos por la muerte de la joven mientras hacia puenting

Los acusados de su muerte, que permanecen bajo custodia judicial, fueron identificados como Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años; Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32, y Maicon Fernandes Cintra, de 42.

En un video de sus testimonios, a los que ha podido acceder el medio de comunicación 'TV Globo', Egoroff y Cintra reconocieron ser los responsables de colocar y asegurar las cuerdas antes de cada actividad, pero ninguno supo detallar cómo se dividieron las tareas de seguridad y el chequeo previo al lanzamiento de la víctima el pasado sábado.

PUEDE INTERESARTE Seis detenidos por la organización del salto de puenting en el que murió una joven en Brasil

"Siempre decimos que la cuerda es visible, es bien visible. Entonces es difícil entender cómo no lo vimos", reconocía el monitor Egoroff.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, Cintra asumía que él era el responsable de colocar la cuerda en multitud de ocasiones: "A veces yo coloco (la cuerda) y otro chequea, a veces otro chequea y otro coloca…".

Por otro lado, Gonçalves admitió que su función en la disciplina se limitaba a levantar a la joven para posicionarla antes de lanzarla.

La defensa de los monitores pide su puesta en libertad

El abogado que representa al trío de instructores, Rafael Gomes dos Santos, comunicó que interpondrá un recurso solicitando la liberación de sus defendidos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En nota divulgada por ‘G1’, el defensor manifestó su rechazo a la tipificación penal del delito como dolo, ya que argumenta que los acusados en ningún momento tuvieron la intención de causar el deceso ni asumieron voluntariamente el riesgo del desenlace fatal.

El Gobierno brasileño estudia demoler la estructura desde la que se precipitó la joven de 21 años

La caminata de la Ponte do Esqueleto, a 150 kilómetros de la capital paulista, cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el ‘bungee jump’ y el ‘rope jump’.

A raíz del accidente del pasado sábado, el Gobierno brasileño considera demoler esta estructura, construida inicialmente para funcionar como ferrovía pero abandonada hace más de tres décadas, para erradicar la organización de eventos clandestinos de deportes extremos.

El momento del accidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de "¡Gente, la cuerda!", al percatarse de que la joven cayó sin ningún tipo de amarre.

Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven, iniciándole maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento.