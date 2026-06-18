Patricia Martínez 18 JUN 2026 - 12:14h.

El hombre tenía una orden de entrada en prisión vigente por delitos anteriores

La Guardia Civil busca en los montes cercanos a Ponte Caldelas al hombre que agredió a su expareja y huyó con su bebé

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Ponte CaldelasTras dos días de intensa búsqueda, la Guardia Civil detuvo a primera hora de este jueves al hombre, de 43 años, que agredió a su expareja y escapó con su bebé, el pasado martes. Tras abandonar al pequeño en las inmediaciones de la casa rectoral de Ponte Caldelas, huyó y desde entonces permanecía desaparecido.

Según han confirmado desde la Guardia Civil, sobre las 08.10 horas de este jueves finalmente se procedió al arresto del varón, que fue localizado en la finca de la vivienda de su expareja. El hombre no se entregó y presentó cierta resistencia en el momento de la detención. Después fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra.

Las mismas fuentes han explicado que fue detenido por la requisitoria que tenía en vigor, ya que sobre él había una orden de detención e ingreso en prisión, por delitos previos. A partir de ahora, se realizarán las diligencias sobre los hechos sucedidos este martes, cuando agredió a su expareja y huyó con su hijo.

En el amplio operativo de búsqueda participaron cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso especializado en drones. El martes, además, un helicóptero fue movilizado para colaborar en la búsqueda, localizando finalmente al bebé, sano y salvo.

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Se llevó al bebé tras agredir a su expareja en su casa

El pasado martes a primera hora de la tarde saltaba la alerta en la parroquia de Tourón. El hombre presuntamente, acudió a casa de su expareja, la agredió y se escapó hacia al monte, llevándose al bebé.

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Inmediatamente, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda, ya que "estaba en juego la vida de un bebé". En él participaron un helicóptero, drones, perros especializados en detección de personas, varias patrullas y también el Seprona. Varias horas después, el bebé fue localizado sano y salvo, al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado abandonado el varón.

Durante toda la jornada del miércoles continuó la búsqueda del presunto agresor, al cual le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo. Los investigadores batieron montes y caminos de difícil acceso, ya que sospechaban que estaba escondido en el monte. No fue hasta esta mañana cuando fue finalmente localizado.

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Un vecino de la zona conocido por incidentes anteriores

Vecinos de la zona han mostrado su preocupación ante la situación que vivía en el pueblo en las últimas horas. Según indicaron a Europa Press, en varias ocasiones previas oyeron gritar a la mujer pidiendo ayuda. No obstante, una vez acudían a su auxilio les decía que no pasaba nada. Asustados, durante todo el miércoles, decidieron “no salir de casa” hasta que se diese con el paradero del varón, como indicaron.

Está previsto que el detenido, vecino de la zona y conocido de muchos residentes por algunos incidentes anteriores, pase a disposición de la magistrada de la plaza 3 de la sección de Instrucción del TI de Pontevedra, en funciones de guardia y especializado en VSM, este mismo jueves.