La defensa ha subrayado la importancia de estos dos pasos previos a que el fundador de Mango se despeñara

Isak Andic estaba parado y no estaba usando su móvil en el momento de su caída mortal: su dispositivo estaba en el bolsillo del pantalón

Compartir







BarcelonaEl fundador de Mango, Isak Andic, estuvo 39 segundos parado, sin movimiento "armónico" registrado, y posteriormente dio dos pasos antes de caer, según la defensa del primogénito Jonathan, que sostiene que se trata de una secuencia "compatible" con una muerte accidental.

En un comunicado remitido a EFE, la defensa de Jonathan Andic, a quien una jueza de Martorell (Barcelona) atribuye el homicidio de su padre cuando paseaban a solas por la montaña de Montserrat el 14 de diciembre de 2024, ha subrayado la importancia de estos dos pasos previos a que el fundador de Mango se despeñara, al considerar que "dan espacio y secuencia al tropiezo y a la caída accidental".

La defensa mantiene que los dos pasos y la caída es "compatible" con el accidente

La defensa ha salido así al paso de los informes que constan en la causa en los que se apunta, a partir del análisis efectuado por los Mossos d'Esquadra sobre el móvil del fundador de Mango, que Isak Andic estaba parado y sin usar su teléfono en el momento en que se precipitó mortalmente.

Del análisis del móvil, los Mossos concluyen que en el momento de la caída mortal el empresario estaba detenido y no lo estaba usando, por lo que creen descartada la falta de atención como posible causa de la precipitación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la defensa, liderada por el penalista Cristóbal Martell, la secuencia que hizo Isak Andic de 39 segundos sin movimiento "armónico" registrado, dos pasos y caída es "compatible" con el accidente.

También insiste en la "manipulación" a cargo de los investigadores y apunta que suprimir la importancia de estos dos pasos "lo altera todo y es una muestra patente de tendenciosidad y sesgo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La jueza concluye que Andic solo utilizó el teléfono al inicio del camino

"Estos dos pasos dan espacio y secuencia al tropiezo y a la caída accidental", insiste la defensa, que ha entregado al juzgado una pericial que concluye que el fundador de Mango se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el "patrón" de la caída que sufrió meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

Apunta además que Jonathan Andic no ha esgrimido nunca una distracción para hacer fotos como causa de la caída, sino que se refirió a ella en sus declaraciones policiales "más bien como causa para que el padre estuviera rezagado".

A partir del volcado del móvil de Isak Andic, la jueza ha concluido que el fundador de Mango solo utilizó el teléfono al inicio del camino para tomar varias fotos y grabar un vídeo. Además, los equipos de emergencia hallaron el teléfono en el bolsillo delantero de su pantalón.

Los Mossos llegaron a la conclusión de que no se pueden determinar las causas de la muerte de Andic, según la defensa

La defensa denuncia que en este caso existe una "voluntad clara" en forma de "goteo de informaciones" para que la opinión pública "no olvide las hipótesis de la acusación que pesa contra Jonathan Andic", pese a que, según subraya, la propia instrucción de los Mossos "reconoce en sus atestados e informes que muchos indicios no son concluyentes".

En este sentido, resalta que un informe de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos llegó a la conclusión de que "no se pueden determinar las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte".

Además, también apunta que cuando los Mossos efectuaron simulacros de precipitación en el camino, muro y pendiente por donde cayó Isak Andic determinaron que ninguno de los resultados era "concluyente" para determinar "la forma en que se precipitó" el fundador de Mango.

La defensa denuncia "la difusión continuada de aspectos personales" de Jonathan Andic

Asimismo denuncia la "difusión continuada" de "aspectos personales" de la vida de Jonathan Andic: "Hemos pasado de la exhibición innecesaria de una persona esposada, custodiado por seis policías, a la difusión a cuentagotas de aspectos de la vida, contenidos en mensajes, dejando en segundo plano la presunción de inocencia".

Según la defensa, "utilizar y difundir" este tipo de frases contenidas en los mensajes que los Mossos hallaron en el móvil del fundador de Mango buscan un "único fin: la condena social previa". En este sentido, insiste que algunos de estos mensajes contienen afirmaciones que solo se entienden "en un contexto propio de terapia de psicoanálisis, tal y como constata la propia investigación".