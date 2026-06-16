Gonzalo Barquilla 16 JUN 2026 - 13:20h.

El panadero acusado del crimen de David Salazar en Badajoz, Juanfran, fue atendido tras afirmar que tuvo una pelea en su tienda

El dueño de la tienda que regentaba Juanfran, tras las pintadas por el crimen de David Salazar: "No tenemos nada que ver con el detenido"

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Juanfran, el panadero acusado del asesinato de David Salazar en el barrio pacense de Suerte de Saavedra, acudió al médico para recibir asistencia por unas lesiones solo unas horas antes de confesar ante la Policía Nacional que era el autor del crimen.

El procesado se derrumbó ante los agentes y les guió hasta el lugar en el que trató de ocultar los restos mortales en la tarde del 10 de junio, como reveló en primicia la web de 'Informativos Telecinco'. No obstante, había tratado de aparentar normalidad y acudió a su centro de salud de referencia, como recoge 'El Periódico de Extremadura'.

El panadero fue atendido por los sanitarios el 9 de julio, según la fuente local, y afirmó que había sido agredido por un "conocido" durante una pelea en su tienda. Se observó que presentaba contusiones en diversas partes del cuerpo, arañazos y excoriaciones, especialmente en el brazo izquierdo, y le recetaron analgésicos.

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Las lesiones recogidas en un informe

En ese momento ya era el principal sospechoso de los agentes, que procedieron horas después a interrogarle y acabó confesando. Una vez fue detenido, ese mismo día fue reconocido en dependencias policiales por un médico forense del Instituto de Medicina Legal, que corroboró la existencia de lesiones en sus brazos y rodillas. Todas de carácter leve. Algunas eran compatibles con una versión de un percance con un electrodomésticos y otras con un forcejeo. No se ha determinado el orden cronológico en el que se produjeron.

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Las autoridades procedieron a realizar una exploración recogida en un informe forense y determinaron que el arrestado no presentaba alteraciones en sus facultades cognitivas y volitivas, ni sintomatología psicótica o enfermedad mental grave. Se descartó el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes, así como alucinaciones, y observaron síntomas de ansiedad leve.

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El caso de David Salazar en Badajoz

David Salazar desapareció la tarde del 7 de junio después de acudir a la panadería que regentaba Juanfran en la calle Luis Andreu Fernández Molina. Según trasladó a su entorno, iba a comprar unos dulces para sus hijos, pero no regresó. La denuncia presentada por la familia dio pie a una intensa búsqueda en la que participaron decenas de voluntarios y que concluyó el 10 de junio con el hallazgo de los restos mortales en un camino de tierra situado entre las barriadas de Tulio y Cerro de Reyes.

Las pesquisas se centraron pronto en Juanfran. El acusado mantuvo cerrada la tienda tras la desaparición y habría realizado una limpieza. Además, los investigadores analizan un posible móvil económico, ya que el panadero atravesaba dificultades financieras: tenía una orden de desahucio por impagos y mantenía una deuda con David, al que quitó la vida con ayuda de un martilo, según los informes. Finalmente, acabó confesando los hechos y guió a los agentes hasta el lugar donde había ocultado los restos. Desde el pasado viernes permanece en prisión provisional.