Celia Molina 20 ABR 2026 - 16:45h.

Kelly Hopton-Jones, conocida en las redes sociales como 'Hillside Farmhouse', ha tenido un gravísimo susto con el coche

Cuando salía de su garaje para llevar a su hija mayor a danza, ha atropellado sin querer a su otro hijo, de 23 meses de edad

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Kelly Hopton-Jones es una creadora de contenido de 36 años que muestra en las redes sociales la crianza de sus dos hijos. Como muchas otras mujeres que han convertido su maternidad un objeto de contenido virtual, esta influencer, que cuenta con más de 650.000 seguidores en Instagram, narra sus aventuras como madre por partida doble, con todo el trabajo que eso conlleva. También ofrece consejos sobre la crianza a partir de su propia experiencia, con el fin de allanar el camino a otras muchas mamás.

Lo que nadie esperaba es que, siendo ella una referencia en el cuidado de los hijos, Kelly fuera a tener un gravísimo despiste que le podría haber costado la vida a uno de sus hijos. En su última publicación, ella misma ha explicado que, cuando se disponía a salir de su garaje con el coche para llevar a su hija mayor a una clase de danza, atropelló sin querer al niño pequeño.

"Nuestro hijo fue atropellado y yo conducía el coche"

Todavía en shock, esta influencer, que también es enfermera pediátrica, explicó que "tenía pensado llevar a su hija a comprar donuts antes de una actuación de baile". Su marido, Brian, y su hijo de 23 meses, Henry, se iban a quedar en casa y se reunirían con ellas más tarde y, ya dentro del coche, les estaban diciendo adiós con la mano. "En cuestión de segundos, nuestro hijo fue atropellado por nuestro coche. Yo conducía", ha dicho, revelando que ni siquiera se dio cuenta de que el niño se había movido del lado de su padre.

Los padres dejaron a su hija, Lily, al cuidado de sus vecinos y llevaron a Henry rápidamente al hospital, donde les informaron de que tenía fracturas en la pelvis y algunas abrasiones, según la publicación de la madre:

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El niño tiene fracturas en la pelvis, pero se recuperará

"Las radiografías de las piernas, el tórax y el cuello son normales. La tomografía computarizada no muestra lesiones en los órganos ni en la médula espinal. El examen neurológico ha sido tranquilizador, sin signos de traumatismo craneal ni deterioro", escribió. Y añadió que el médico les dijo que era un "auténtico milagro" que su hijo no se encontrara en peores condiciones.

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Junto a una fotografía en la que aparece el minúsculo brazo del niño vendado, Kelly, con mucha sensación de culpa, ha compartido una importante reflexión: "Ni siquiera puedo dejar que mi mente imagine hasta qué punto podría ser diferente esta situación en este momento. Es muy fácil empezar a cuestionarlo todo. Si la mañana hubiera sido diferente. Si B hubiera ido al trabajo como lo hace habitualmente, los dos niños estarían a salvo en sus sillitas. ¿Por qué no lo teníamos en brazos? ¿Por qué no lo comprobé dos veces antes de salir? Los accidentes ocurren", ha dicho.

"Y sigo volviendo a lo que les diría a mis propios hijos algún día si esto les pasara a ellos. Sería mucho más amable que las cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos ahora mismo. Los accidentes ocurren, y los únicos errores son aquellos de los que no aprendemos. Hemos tenido suerte en un accidente muy trágico", ha concluido.