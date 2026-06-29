Redacción Euskadi 29 JUN 2026 - 14:20h.

Su sobrina desde Madrid pide ayuda para que envíen equipos de rescate y maquinaria al edificio donde residía la guipuzcoana

Jon Sustacha, el bilbaíno fallecido en el terremoto de Venezuela, planeaba regresar a Euskadi para disfrutar de su jubilación

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San SebastiánMirari Sierra vive en vilo desde que la semana pasada su tía María del Coro Barriola desapareciera en Venezuela, tras los dos devastadores terremotos que han provocado ya, según el último balance oficial, 1.450 muertos, entre ellos 17 ciudadanos españoles y otros 138 continúan en paradero desconocido. Ella, desde España, y su familia no pierden la esperanza de encontrarla con vida entre los escombros del edificio Bahía Mar, en la urbanización Los Corales de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

El bloque de viviendas donde residía la guipuzcoana se derrumbó tras los seísmos, “colapsó por completo”: “Creemos que está debajo de los escombros”, admitían los allegados de María del Coro, desde el principio. Eso no les impidió arrancar una intensa búsqueda, en la que a través de las redes sociales han publicado la fotografía de la mujer desaparecida y han solicitado apoyo en las labores de rescate, entre otras, a las autoridades vascas. Un 'SOS' para que se movilicen recursos que ayuden a agilizar los trabajos de búsqueda y rescate.

En su Instagram, la sobrina de la guipuzcoana desaparecida en Venezuela pide ayuda y reclama que se envíen equipos especializados de rescate y maquinaria porque “cada minuto cuenta” y "que no se deje de buscar posibles supervivientes entre las ruinas del Bahía Mar “mientras exista la posibilidad de salvar una vida”.

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Consciente de que el paso de las horas corre en su contra, de que María del Coro es una mujer de edad avanzada y de que cada vez, los rescatadores extraen a menos personas con vida de entre los escombros, a los que han quedado reducidos muchísimos edificios, Mirari no ceja en su empeño de ayudar desde la distancia. “No perdemos la esperanza”.

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Una vecina de la misma planta, rescatada con vida

En este sentido, recuerdan que una vecina de la misma planta en la que vivía María del Coro fue encontrada con vida, tras horas sepultada. Ellos esperan que se repita el milagro y que su tía corra la misma suerte. De ahí, que esta familia no pierda detalle de la evolución de las labores de rescate en una zona de difícil acceso a la que ya no dejan acceder, según ha relatado al periódico El Correo, a civiles por temas de seguridad y solo se lo permiten a los equipos de rescate.

El doblete sísmico en Venezuela ha dejado al menos 1.450 muertos, entre ellos 17 españoles confirmados por Exteriores, y 3.150 heridos, según las últimas cifras ofrecidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los trabajos de búsqueda y rescate siguen contra reloj, entre los más de 700 edificios colapsados por la potencia de los dos terremotos que sacudieron el país el pasado jueves.

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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado el número de personas de nacionalidad española desaparecidas en la catástrofe natural que han pasado de 150 a 138, tras la última actualización.