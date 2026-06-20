La Benemérita interceptó en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta en cuyo interior se localizaron diversos especímenes de animales

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SevillaEl Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos personas e investigado a otras ocho por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

En el marco de los planes específicos relativos a la protección de las especies de la fauna y flora silvestre protegidos en el ámbito del Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES, se inició por parte del Seprona de Sevilla a finales del año 2025 la investigación de la denominada 'Operación Zmija', según ha informado el instituto armado en una nota.

La Guardia Civil ante informaciones obtenidas por distintas vías estableció una línea de investigación sobre la existencia de una presunta organización dedicada a hechos delictivos contra la flora y fauna.

Se encontró una maleta con diversos especímenes de animales

Como consecuencia de estas investigaciones la Benemérita interceptó en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta en cuyo interior se localizaron diversos especímenes de animales todos ellos protegidos por el Convenio CITES y careciendo de cualquier tipo de documentación.

A raíz de esta intervención, se constató el destino de dicho envío siendo ubicado en las Palmas de Gran Canaria y con origen en la provincia de Sevilla. Se establecieron dispositivos de vigilancia sobre los principales responsables de los envíos una vez obtenida la identificación de los mismos.

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Resultado de estas investigaciones la Guardia Civil constató una estructura definida jerárquicamente con distintos roles, que paralelamente contaba con la participación de personal de empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos, quienes se valían del trato de favor siendo conocedores del contenido de los paquetes, falsificando la documentación para su transporte.

Intervinieron hasta 256 especímenes protegidos

Según ha detallado la Guardia Civil, una vez recopilados todos los indicios y pruebas necesarias se realizaron cinco registros en inmuebles, así como en tres naves industriales en Sevilla, siendo localizados en su interior un total de 256 especímenes protegidos como varanos de la sabana (varanus exanthematicus) ranas arbóreas de ojos rojos (Agalychnis callidryas) y caimanes de anteojos (caiman crocodilus) o una iguana albina (Iguana iguana).

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Paralelamente fueron localizados 61 perros y 28 gatos, presuntamente destinados a la cría de los mismos para su posterior venta de manera ilícita al no estar facultados los responsables del criadero para dicha actividad.

Igualmente, en uno de los domicilios la Guardia Civil intervino un total de 56.965 euros en efectivo repartidos por distintas estancias del domicilio, presuntamente procedente de los altos beneficios obtenidos por el tráfico de estas especies.

La operación llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de Sevilla finaliza con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de los dos principales responsables de la organización en calidad de detenidos y la investigación de otras ocho personas, todos ellos implicados en los presuntos delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.