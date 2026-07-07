Celia Molina 07 JUL 2026 - 11:29h.

El youtuber Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, ha fallecido junto a su padre en un aparatoso accidente en la Ruta 5

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Después de la trágica muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como 'Gaspi', en un accidente de helicóptero en el que también murió el cantante Oliver Tree, el universo de las redes sociales ha vuelto a sufrir una conmoción. El diario La Nación ha comunicado el fallecimiento, a los 27 años, del también youtuber argentino Chatterbox, cuyo nombre real era Sebastián Funes, en un aparatoso accidente de tráfico.

Según este medio, Chatterbox viajaba en un coche junto a su padre, Juan Manuel, su madre, Vanesa y su hermana, Francesca, cuando una camioneta Chevrolet S-10 y un Honda Civic "chocaron frontalmente" al tratar de adelantar, uno de los vehículos, a un camión en una zona recta de la Ruta 5.

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El accidente mortal ocurrió el pasado domingo 5 de julio, alrededor de las 14:30 horas, a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó, según fuentes policiales.

Su madre y su hermana resultaron heridas leves

Chatterbox y su familia viajaban en el Honda Civic y tanto él como su padre, que iban en los asientos delanteros, murieron en el acto. Su madre y su hermana, que viajaban en la parte trasera, resultaron heridas leves y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. Desde allí, el lugar de nacimiento del youtuber, viajaban todos de vuelta a Buenos Aires, donde se habían instalado de forma permanente.

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Por su parte, según publicaron el diario local Diario Noticias y la emisora local Radio Mágica, los ocupantes de la Chevrolet S10 eran residentes de Carlos Casares, resultaron heridos y también recibieron asistencia médica.

¿Quién era Sebastián Funes, alias Chatterbox?

A sus 27 años, y con más de 1,6 millones de suscriptores en Youtube, Chatterbox era mundialmente conocido por su afición al gaming, sus clips humorísticos, reacciones y comentarios cómicos sobre videojuegos altamente populares como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.

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En los últimos vídeos que publicó en su cuenta de Instagram, el joven estaba disfrutando del Mundial de Fútbol, haciendo la colección de los cromos de la FIFA hasta que le saliera el de Lionel Messi, el jugador (actual) más venerado en Argentina. Apegado a los contenidos virales, también presumió de haber conseguido el cromo de Tim Payne, el futbolista neozelandés al que 'El Scarso' sacó del anonimato y convirtió en el jugador más viral del campeonato.

Además de su masiva audiencia en YouTube, Sebastián transmitía regularmente en su canal de Twitch (donde contaba con más de 114.000 seguidores) y difundía fragmentos de sus videos en TikTok.