La Dirección General de Tráfico intensificará algunos controles durante la operación especial de verano en la que se prevén más de 104 millones de desplazamientos por carretera

Primera Operación Salida de las vacaciones: se esperan 100 millones de desplazamientos en carretera en un verano de récord

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El verano y las vacaciones ya están aquí. La Dirección General de Tráfico presentó el pasado 30 de junio el dispositivo especial de la Operación Verano 2026, la época del año con más desplazamientos por las carreteras españolas, ya que se prevén más de 104 millones. Tráfico y la DGT insisten en que la prudencia y el respeto de las normas de circulación es fundamental para evitar cualquier imprevisto al volante, y además, debes estar atento a las campañas especiales.

El primer dispositivo arrancó el pasado viernes 3 de julio a las 15:00 horas, y finalizó a las 24:00 horas del domingo, día 5, aunque la campaña Operación Especial Verano 2026 no termina ahí: comprende cuatro operaciones especiales (del 3 al 5 de julio / del 31 de julio al 2 de agosto / del 14 al 16 de agosto / del 28 al 31 de agosto), dispositivos específicos para todos los fines de semana de verano, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

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Entre el 1 de julio y el 31 de agosto, la DGT y Tráfico esperan más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. Para llegar sin problemas a nuestro destino y no sufrir ningún accidente, lo mejor es seguir estos consejos del organismo:

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Revisa tu coche: Antes de irte de vacaciones, una de las acciones más importantes es comprobar el estado de tu vehículo para evitar cualquier problema durante el viaje. Batería, neumáticos, líquidos, frenos…

Antes de irte de vacaciones, para evitar cualquier problema durante el viaje. Batería, neumáticos, líquidos, frenos… Descansa cada 2 horas o 200 kilómetros: Es muy importante parar a descansar unos 15 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros , ya que a partir de este momento, se incrementan los errores y disminuye la atención al volante . Además, en la medida de lo posible, la DGT recomienda evitar las horas más peligrosas para conducir (entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde).

Es muy importante , ya que a partir de este momento, . Además, en la medida de lo posible, la DGT recomienda (entre las 3 y las 5 de la mañana, y entre las 2 y las 4 de la tarde). Atención con las altas temperaturas: El verano también es sinónimo de calor extremo en muchos puntos de España. Las altas temperaturas pueden afectan negativamente a la conducción, al vehículo y a la carretera, lo que puede desembocar en un problema al volante. Según la DGT y el Ministerio del Interior, con fatiga, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico aumenta en más del 20%. Además, el cansancio y la somnolencia se encuentran entre las causas principales de los siniestros mortales en las carreteras de nuestro país. Para que las altas temperaturas no te afecten, lo mejor es revisar el aire acondicionado del vehículo, y más concretamente el filtro del habitáculo, una de las partes donde suelen estar la mayoría de los problemas.

El verano también es sinónimo de calor extremo en muchos puntos de España. Según la DGT y el Ministerio del Interior, Además, el cansancio y la somnolencia se encuentran entre las causas principales de los siniestros mortales en las carreteras de nuestro país. Para que las altas temperaturas no te afecten, lo mejor es revisar el aire acondicionado del vehículo, y más concretamente el filtro del habitáculo, una de las partes donde suelen estar la mayoría de los problemas. Adapta la conducción al tráfico: Si el tráfico es intenso, debes ir más atento y respetar la distancia de seguridad. Si llueve o hace mal tiempo, lo mejor es reducir la velocidad y extremar la precaución.

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Las operaciones especiales de la DGT en verano: las acciones más vigiladas

La Dirección General de Tráfico llevará a cabo dos campañas especiales durante la Operación Especial de verano de 2026. Entre los días 13 y 19 de julio, habrá un dispositivo especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas en las carreteras. Y del 17 al 23 de agosto, habrá una campaña específica de control de velocidad.

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Beber alcohol o consumir drogas cuando vas a ponerte al volante está totalmente prohibido, ya que aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Por ello, la DGT establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre, igual que el límite para conductores profesionales (Autobuses, taxis, ambulancias, camiones de más de 3.500 kilos…). Si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%.

La DGT castiga duramente el consumo de alcohol y drogas al volante. Si das positivo en alcohol, hasta 0,50 mg/l, la sanción económica será de 500 euros y 4 puntos. Más de 0,50 mg/l, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos, y si reincide, la sanción también será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada). Si has consumido drogas y das positivo, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos. Además, puedes estar cayendo en un delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas.

La velocidad excesiva también es muy peligrosa en la carretera, y es un factor de riesgo que está presente en más del 20% de los accidentes con víctimas mortales. El exceso de velocidad está sancionado en España con entre 100 y 600 euros y además te pueden quitar puntos en el carné de conducir. Estas son las sanciones por exceso de velocidad: