El agresor actuó sorpresivamente sobre la víctima, que se encontraba sentada en un banco cuando se abalanzó, le cogió del cuello y le atacó con un objeto punzante

Antes de la agresión, el detenido ya había intentado robar de un tirón una cadena de oro que llevaba una mujer

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MálagaUn joven de 26 años ha sido detenido por Agentes de la Policía Nacional tras agredir a un ciudadano en el rostro con un objeto punzante. La víctima fue atacada de forma sorpresiva por la espalda, y sin mediar palabra, propinándole el arrestado un corte en la cara de 18 centímetros.

Tal como han referido testigos de los hechos, momentos antes habría intentado sustraer, mediante un tirón, la cadena de oro que portaba al cuello una mujer, siendo auxiliada por su marido, que consiguió evitar el robo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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La víctima, atacada cuando estaba sentada en un banco, necesitó numerosos puntos de sutura

Las lesiones sufridas por la víctima, así como las circunstancias de la agresión habían causado una gran alarma en el lugar, y especialmente en la zona centro, logrando los investigadores detener al autor tras numerosas diligencias de investigación en un breve periodo de tiempo.

Concretamente, todo ocurrió el pasado 24 de junio, sobre las 23:30 horas. En esos momentos, la víctima que acabó herida por el ataque del agresor se hallaba sentada en un banco en la calle Cristo de la Epidemia. Fue entonces cuando, de manera sorpresiva y por la espada, un individuo le sujetó fuertemente del cuello con una mano, mientras que con la otra le realizaba un corte en la cara, causándole una herida en la región facial izquierda y cuello, por la que necesitó numerosos puntos de sutura.

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Según los datos recabados por los agentes que auxiliaron a la víctima, y por las manifestaciones realizadas por testigos de los hechos, esta misma persona habría intentado momentos antes robarle un cordón de oro a una mujer. El agresor habría intentado, mediante un tirón, arrancarle la joya del cuello, siendo evitada la sustracción por el marido de la victima que acudió en su ayuda.

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Realizando numerosas gestiones de investigación, agentes adscritos a la Comisaría del Distrito Centro pudieron determinar la identidad de un individuo que podría encajar como posible responsable de los delitos. Así, tras el visionado de cámaras, toma de declaraciones y más diligencias policiales, los agentes pudieron determinar la responsabilidad de esta persona en los hechos.

Posteriormente, con dispositivo policial establecido, el mismo fue arrestado por una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la vía pública. Concretamente, en la Avenida de América, el pasado martes, sobre las 18:30 horas.

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El agresor ya había sido detenido con anterioridad: tenía antecedentes y estaba imputado

En su comunicado, además, la Policía Nacional destaca que este mismo individuo, al que se le imputan delitos de lesiones y robo con violencia, habría sido detenido con anterioridad en varias ocasiones, siendo practicada una de ellas en Alicante, en el mes de febrero de este mismo año, como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas derivado de una agresión de características notablemente similares a las ahora investigadas.

En el atestado instruido con motivo de aquellos hechos los agentes daban cuenta del ataque sufrido por otra víctima, a la que habría agredido con un objeto punzante en la cara, al parecer una cuchilla de afeitar, manifestando el agredido no conocer a su agresor, indicando que nunca lo había visto y que no existía conflicto o motivo alguno que pudiera explicar la agresión sufrida, mismas circunstancias expresadas por la víctima de la calle Cristo de la Epidemia.

Tanto el detenido, como el atestado con todas las actuaciones practicadas, han sido remitidos en al Tribunal de Instancia de Málaga-Sección de Instrucción de Guardia de Detenidos.