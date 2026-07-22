Gonzalo Barquilla 22 JUL 2026 - 19:16h.

Un niño contó a un monitor las presuntas agresiones sexuales de otros trabajadores del centro Mouriscot de Biarritz, en Francia

Detienen a dos monitores de un centro de Biarritz por violar y agredir sexualmente a varios menores de entre tres y cuatro años

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El testimonio de un menor de entre tres y cuatro años ante uno de los monitores del centro de ocio Mouriscot de Biarritz permitió destapar una investigación por una presunta violación y varias agresiones sexuales a menores. El relato del pequeño llevó a los investigadores a recabar nuevos testimonios y a que otras familias presentaran denuncias.

La investigación apunta por ahora a dos trabajadores del centro municipal, de 21 y 36 años, que fueron detenidos y puestos bajo custodia policial este martes 21 de julio. Según las primeras pesquisas, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 6 y el 17 de julio, aunque este periodo podría ampliarse a medida que avance la investigación.

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Hasta el momento, cuatro denuncias habrían sido presentadas y hasta 13 menores podrían estar afectados, según las informaciones difundidas por medios franceses. Los investigadores estudian un presunto delito de violación, aún pendiente de confirmación mediante pruebas médicas, además de varias agresiones sexuales, mientras no se descarta que la investigación pueda ampliarse a un posible delito de corrupción de menores.

El testimonio de un niño que hizo saltar las alarmas

Todo comenzó con el relato de uno de los menores a uno de los monitores del centro, quien alertó sobre las acusaciones contra varios de sus compañeros. La información aportada por el niño permitió activar las primeras actuaciones y puso a los investigadores sobre la pista de que podrían haberse producido otros episodios similares.

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A partir de ese primer testimonio, las familias de otros menores que acudían al centro comenzaron a presentar denuncias. Las primeras declaraciones de los niños han sido recogidas en la Unidad de Acogida Pediátrica de Niños en Peligro (UAPED) del hospital de Bayona, un dispositivo especializado en atender a menores que podrían haber sido víctimas.

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La vicefiscal de la República de Bayona, Jeanne François, ha apuntado que se trata de "un caso de investigación extremadamente complicado" debido a la corta edad de los posibles afectados. Los investigadores analizan por ahora un caso de presunta violación y varias agresiones sexuales, aunque las pruebas médicas deberán determinar el alcance de los hechos, recogen fuentes como 'Le Parisien', 'France 3 Régions' y 'Frontières Media'.

Dos monitores detenidos y un tercero bajo sospecha

Los dos principales sospechosos son un hombre de 36 años que llevaba dos años trabajando como monitor fijo en el centro y otro de 21 años contratado como refuerzo para la campaña de verano. Ambos fueron detenidos a primera hora de la mañana del martes 21 de julio y permanecen bajo custodia policial mientras avanzan las pesquisas.

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Según las primeras informaciones, ninguno de los dos tenía antecedentes policiales o judiciales. La investigación se centra en determinar qué ocurrió durante el periodo en el que ambos trabajaban en el centro y si los hechos denunciados pueden estar relacionados entre sí.

Además, un tercer monitor del centro también habría sido objeto de señalamientos y ha sido suspendido de sus funciones, aunque por el momento no ha sido detenido ni se encuentra bajo custodia policial. La investigación podría ampliarse a medida que se incorporen nuevos testimonios y denuncias.

El Ayuntamiento suspendió a los trabajadores el 17 de julio

El alcalde de Biarritz, Serge Blanco, comunicó a las familias que el Ayuntamiento había suspendido cautelarmente a los trabajadores afectados por los procedimientos judiciales. La decisión se adoptó el pasado 17 de julio, después de que las autoridades municipales tuvieran conocimiento de los hechos investigados.

La ciudad también ha anunciado que se personará como parte civil en el procedimiento. El alcalde ha asegurado que la contratación de los trabajadores se realizó siguiendo los procedimientos establecidos y que se comprobaron sus antecedentes, que no reflejaban condenas previas.

El centro de ocio Mouriscot de Biarritz combina principalmente las funciones de actividades extraescolares y campamento urbano de día sin pernocta. Ante la preocupación de las familias, el Ayuntamiento ha habilitado dispositivos de apoyo psicológico y escucha. Los padres pueden acudir a las dependencias municipales y también tienen a su disposición profesionales especializados y la Unidad de Victimología del Centro Hospitalario de la Costa Vasca, en Bayona.

La cronología del caso: del primer testimonio a las detenciones

Los hechos investigados se habrían producido, según las primeras pesquisas, entre el 6 y el 17 de julio, aunque este periodo podría extenderse. El menor mencionado decidió contarle a un monitor del centro las presuntas agresiones cometidas por otros monitores.

Con el avance de las pesquisas, varias familias presentaron denuncias y los investigadores comenzaron a analizar posibles casos. El Ayuntamiento de Biarritz sigue analizando todo lo sucedido para tomar nuevas medidas.

Durante la mañana del martes 21 de julio, los agentes detuvieron a los dos monitores de 21 y 36 años y permanecen bajo custodia policial. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido, determinar el número de posibles víctimas y concretar las responsabilidades, mientras los dos arrestados mantienen su presunción de inocencia.