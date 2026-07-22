El PSOE responde a las acusaciones de Julito a Zapatero: "Dará las explicaciones oportunas"

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Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha defendido la actuación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ante las investigaciones judiciales sobre el rescate de Plus Ultra durante una entrevista en 'La Mirada Crítica'. La causa investiga, entre otros aspectos, las confesiones del empresario Julio “Julito” Martínez, quien aseguró haber intermediado con Zapatero y haber cobrado por gestiones relacionadas con la aerolínea, unas afirmaciones que el expresidente ha negado. Al ser preguntada por si el PSOE sigue respaldando a Zapatero, Mínguez ha respondido con rotundidad: “Sí, totalmente”, al tiempo que ha recordado que “el señor Zapatero lo ha dicho, lo dijo en un primer momento en una declaración, lo ha dicho cuando después de ir a declarar delante del juez hizo un comunicado”. La dirigente socialista ha insistido en que “nuestra confianza en el presidente Zapatero está” y ha recalcado que “él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas”.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE: "Poner en cuestión este rescate es poner en cuestión el trabajo de mucha gente”

Montse Mínguez también ha apelado en varias ocasiones al respeto por el procedimiento judicial y ha rechazado extraer conclusiones antes de que finalice la investigación. “Todo esto está en una fase de instrucción, respetamos a la Justicia, los tiempos judiciales son los que son”, ha afirmado. También ha añadido que: “Es la Justicia la que tendrá que decidir qué parte de todo esto es verdad y qué parte de todo esto es mentira”. Sobre la polémica de las joyas recibidas por Zapatero, la portavoz ha sostenido que: “El presidente Zapatero ya ha reconocido que fue un regalo institucional en su momento”. Mínguez ha defendido que posteriormente impulsó “una ley sobre la transparencia y sobre cómo gestionar todo el tema de los regalos institucionales”.

En relación con el rescate de Plus Ultra, Mínguez ha rechazado que pueda hablarse de dinero público perdido y ha subrayado que la ayuda consistió en un préstamo sujeto a devolución. “Estamos hablando de préstamos, no nos estaba hablando de rescate, de dinero a fondo perdido”, ha asegurado. Además, ha defendido que: “Todo esto pasó por la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, ha sido auditado por la Comisión Europea y se ha avalado todo”. Ha advertido que “poner en cuestión todo esto es poner en cuestión el trabajo de mucha gente”. También ha sostenido que existen “garantías del cobro” del préstamo y ha reivindicado que los posibles aplazamientos o fraccionamientos de deuda se tramitan conforme a los procedimientos de la Administración.

Por último, la portavoz socialista ha contrapuesto el caso de Plus Ultra al rescate financiero de la crisis bancaria y ha acusado al Partido Popular de intentar equiparar situaciones diferentes. “En este país hubo un rescate a fondo perdido que a los españoles nos costó 53.000 millones de euros”, ha afirmado, frente a unos préstamos que, según ha insistido, “tienen garantías de cobro”. Asimismo, ha defendido que tanto empresas como particulares pueden acogerse a mecanismos de aplazamiento si cumplen los requisitos y ha recalcado que: “Estamos hablando de funcionarios de la Administración General del Estado”, quienes, según dijo, actúan con arreglo a criterios técnicos y legales.