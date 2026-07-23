Una pareja ha sido detenida en Alicante por tener abandonada y en condiciones insalubres a una niña de dos años

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AlicanteUna pareja formada por un hombre de 28 años y una mujer de 30 ha sido detenida por la policía local de Alicante por tener en condiciones de abandono a una niña de poco más de dos años y medio.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la intervención ocurrió el pasado martes al mediodía en un céntrico aparcamiento de vehículos de la capital después de que dos viandantes observaran a la menor sola junto a un turismo en unas condiciones higiénicas manifiestamente insalubres.

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La detención de los padres

A la llegada de los agentes, la menor, nacida en octubre de 2023 y cuyos apellidos no coinciden con los del hombre y mujer arrestados, presentaba un visible estado de abandono con unos pañales manchados y sin cambiar desde hacía tiempo y un fuerte hedor.

La niña fue reconocida por los sanitarios de una ambulancia y, tras pasar por pediatría del hospital General Doctor Balmis para someterse a una exploración, ha sido trasladada al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela para quedar provisionalmente en custodia.

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La pareja se hallaba reclinada en los asientos delanteros del vehículo cercano a la niña en estado somnoliento, del que tardaron en recuperarse y en posesión de varios envases de medicamentos que se expiden con prescripción médica.

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En un registro posterior al interior del coche se les incautaron 25 billetes de 200 euros y 5 de 500 que totalizaban 7.500, así como otros 5.760 francos suizos (unos 6.200 euros), además de ocho teléfonos móviles. Parte del dinero se encontraba en un fajo escondido en la entrepierna de la mujer, junto a un móvil.

La pareja es de nacionalidad argelina y fue traslada a un punto de atención sanitaria para, una vez recuperados, quedar en situación de detenidos por un supuesto delito de abandono de menor.

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El concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, ha felicitado a los agentes de la Policía Local por su actuación, "que ha evitado lo que podría haber sido una desgracia irreparable" y ha calificado de "abominable" lo que "algunas personas pueden llegar a hacer contra niños indefensos".