Carlos Plá Valencia, 24 JUL 2026 - 11:49h.

El mítico dúo británico no se dejó ninguno de sus grandes himnos para deleite de un público entregado que se emocionó y bailó en una noche para el recuerdo

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El mítico dúo británico Pet Shop Boys congregó a 10.000 fans entregados en el Roig Arena de Valencia con un espectáculo en el que no se dejaron ninguno de los temas más icónicos de sus cuarenta años de carrera y que les han convertido en los reyes del synth-pop.

El siempre elegante, Neil Tennant, con una voz en plena forma, y el impasible Chris Lowe hicieron su esperada aparición en el escenario al ritmo de “Suburbia”, uno de sus temas más emblemáticos, donde reflexiona sobre las tensiones ocultas bajo la aparente tranquilidad de la vida suburbana. Así comenzaba una noche cargada de nostalgia, baile y emoción, en un gran espectáculo en el que las luces y las imágenes acompañan milimétricamente a la música.

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Uno de los momentos álgidos del concierto llegó con el célebre medley que fusiona “Where the Streets Have No Name” con “I Can't Take My Eyes Off You”, una de las reinterpretaciones más celebradas de la carrera de Pet Shop Boys.

La velada continuó con canciones como “Rent”, una sofisticada composición que juega con la ambigüedad entre el amor, la dependencia económica y las relaciones de poder, o “Domino Dancing”, uno de los mayores éxitos internacionales del dúo. Tampoco faltó su homenaje a la cultura de club tan presente en la trayectoria del dúo con “New York City Boy”, que levantó al público sentado en el anillo del pabellón.

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La complicidad de Tennant con el público valenciano

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Tennant entonó la nostálgica y melancólica “Always on My Mind”, que provocó una de las ovaciones más sentidas de la velada.

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Con el público ya rendido a sus pies, el vocalista británico, que mostró una gran complicidad y simpatía hacia el público de Valencia, donde ya habían actuado en tres ocasiones anteriormente, arrancó la traca final con algunos de los himnos más queridos por sus fans. “Go West”, convertida en una celebración colectiva del optimismo, hizo cantar al unísono a todo el recinto, mientras que “It's a Sin”, uno de los grandes clásicos de la banda, desató la locura en la pista y las gradas.

Cuando el concierto parecía llegar a su fin, tras casi dos horas de música, Tennant y Lowe regresaron al escenario después de abandonarlo por un instante, para interpretar un memorable bis con la innolvidable “West End Girls”, una de las piezas fundamentales de la historia del pop británico, y la preciosa “Being Boring”, con la que cerraron una noche que confirmó la extraordinaria vigencia de un grupo que, cuarenta años después, continúa arrasando en los escenarios de todo el mundo.