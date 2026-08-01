Muere el joven de 21 años herido por una vaca en las fiestas de Tírig, Castellón

El consistorio ha trasladado a la familia su más sentido pésame y su apoyo incondicional en estos momentos de inmenso dolor

El ayuntamiento ha resaltado que confía en que la unión del municipio permita a sus familiares sentirse acompañados

Compartir







CastellónEl Ayuntamiento de Tírig ha confirmado la muerte de Joan, el joven de 21 años que estaba ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón después de sufrir una cogida durante una exhibición taurina en las fiestas patronales. El consistorio ha trasladado sus condolencias y el apoyo de todo el municipio a sus familiares y seres queridos.

"Hoy Tírig vive un día difícil y triste. La muerte de Joan, en medio de nuestras fiestas patronales, ha llenado de dolor, consternación y silencio a todo nuestro pueblo", ha afirmado el ayuntamiento, que ya había decidido cancelar toda la programación festiva pendiente ante el empeoramiento del estado de salud del joven de 21 años.

PUEDE INTERESARTE Rescatan en helicóptero a un senderista herido y a un ciclista agotado en dos intervenciones en la provincia de Alicante

"No hay palabras que puedan aliviar el inmenso sufrimiento" de la familia, según el ayuntamiento

El ayuntamiento ha asegurado que "no hay palabras que puedan aliviar el inmenso sufrimiento" de su familia, amigos y de todas las personas que compartieron momentos con él. "Hay personas que, por su manera de vivir y de querer a los demás, dejan una huella imborrable, y Joan era una de ellas", ha destacado.

PUEDE INTERESARTE Un joven de 22 años, herido de gravedad tras ser apuñalado en el Parque de San Isidro de Madrid

En nombre de la corporación municipal y de todos los vecinos de Tírig, el consistorio ha trasladado a la familia su “más sentido pésame” y su “apoyo incondicional en estos momentos de inmenso dolor”. El municipio ha destacado la vinculación de Joan con la localidad y el afecto que le tenían los vecinos. "Joan quiso a Tírig como si hubiera nacido aquí. Eligió este pueblo como parte de su vida y supo ganarse el afecto de todos con su manera de ser, su proximidad y su alegría. Hoy podemos decir, con el corazón en la mano, que despedimos a uno de los nuestros", ha resaltado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El consistorio ha resaltado que confía en que la unión del municipio permita a sus familiares sentirse acompañados y encontrar "en el abrazo de todo un pueblo la fuerza para afrontar estos momentos tan difíciles”. “Que la memoria de Joan continúe viva entre nosotros, porque mientras un pueblo recuerda, nadie se marcha del todo”, concluye el comunicado: “Descansa en paz, Joan. Tírig no te olvidará nunca”.

Sufrió un fuerte golpe en la cabeza

El accidente se produjo el jueves por la mañana durante una exhibición taurina incluida en las fiestas patronales en honor a San Jaime. El joven, que trabajaba en el Ayuntamiento de forma temporal, estaba cruzando la calle para cambiar de barrera cuando fue sorprendido por una vaca, según informa 'El Periódico Mediterráneo'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras ser alcanzado por el animal, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Los servicios sanitarios lo evacuaron inicialmente al Hospital Comarcal de Vinaròs y, horas después, fue trasladado al Hospital General de Castellón, donde ha fallecido.