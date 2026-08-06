El guardia civil que ha asesinado a su expareja en Llanes ya la había agredido con anterioridad en la puerta del cuartel

Laura, la guardia civil asesinada en Llanes, era “una madre ejemplar y una compañera que siempre estaba cuando la necesitabas”

Compartir







LlanesLos agentes de la Guardia Civil de Llanes continúan consternados tras el asesinato de su compañera Laura a manos de su expareja Dámaso. Este hombre de 49 años que también trabajaba como guardia civil asesinaba a tiros a su expareja en pleno cuartel de la Benemérita del municipio asturiano durante el mediodía del miércoles 5 de agosto. Poco antes de las 13:30 horas del miércoles, Dámaso asesinaba a Laura Cruz Vega, su expareja y, además, hería a otro agente del instituto armado.

El asesinato de esta agente de la Benemérita se producía en el cuartel de la Guardia Civil. El hombre disparaba contra su expareja y madre de sus tres hijos antes de ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión. En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

PUEDE INTERESARTE La violencia de género se dispara en verano

Laura ya había sufrido una agresión de Dámaso a las puertas del cuartel

Laura Cruz Vega, la agente asesinada, tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor y se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

Tras su asesinato, la localidad de Llanes y sus compañeros de la Guardia Civil se encuentran totalmente devastados. Según recoge 'El Comercio', sus compañeros la describen como "una mujer de lo mejor, madre ejemplar y una compañera que siempre estaba cuando la necesitabas".

PUEDE INTERESARTE Detenidos dos hombres en Málaga por presunta violencia de género

Además, estos mismos compañeros reconocen los malos tratos que sufría Laura. "Ella era muy buena gente y llevaba mucho pasado.... Hace poco tiempo él la esperó fuera del cuartel y la agredió", comentan a 'El Comercio'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el medio de comunicación 'La Nueva España' ha podido conocer gracias al entorno de Dámaso y de Laura que Personas que el guardia civil "estaba 'obsesionado con ella'. Según esos testimonios, seis años atrás se presentó en Llanes y fue localizado después de que Laura alertase a sus compañeros. Los agentes encontraron una pistola en el maletero de su vehículo. Hace unos dos años, añaden otras fuentes, irrumpió de nuevo en la villa y propinó un puñetazo en la cara a su exmujer, que necesitó atención médica".

El asesinato de Laura

Dámaso recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado a un compañero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

Contra la violencia de género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.